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منوعات

عمر طاهر بعد فوز الزمالك على الجونة: تتعوض في المهرجان

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
عمر طاهر
عمر طاهر
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محمد بدران

علق الكاتب عمر طاهر، على هزيمة نادي الجونة من نظيره الزمالك في المباراة التي أقيمت اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولي في الجولة الـ 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


وكتب عمر طاهر عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : "هاردلك الجونة تعوضوا في المهرجان إن شاء الله".



وفاز الزمالك على الجونة بأربعة أهداف لثلاثة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين للدوري.


وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك الى 61 نقطة في المركز الثاني، ويتجمد رصيد الجونة عند النقطة 31.


ويستعد نادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي، يوم الخميس المقبل، على استاد برج العرب، ضمن الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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