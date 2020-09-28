أثناء الحظر.. عروس تبحث عن سيارة أجرة بعد انتهاء زفافها وتتسبب في أزمة مرورية





قامت الوزيرة الأولى في اسكتلندا «نيكولا ستارجن» بإعادة تغريد صورة لعروس تدعى «روان» تضحك بسعادة، في انتظار سيارة أجرة خلال الحظر على الطرف الغربي لمدينة جلاكسو، بعد انتهاء حفل زفافها.





الصورة، التي التقطها المصور واتي تشيونج، نشرنتها الوزيرة الأولى على تويتر أمس وأعاد المتابعون تغريدها مئات المرات.





ورفضت روان وزوجها جيسون مكابي 31 عامًا، من ميلنجافي، السماح لإغلاق الحانات مبكرًا بإفساد يومهما بعد الكشف عن تأجيل حفل زفافهما 4 مرات أثناء الإغلاق.





وفي تعليقها عن الصورة المفاجأة التي انتشرت منذ ذلك الحين، تقول روان: "لقد أصبحت تريند، كنا نغادر حانة The Bothy في الساعة 10 مساءً للحاق بـ سيارة أجرة وسمعت نقرة الكاميرا فاستدرت بسرعة وانفجرت ضاحكة".

انتشرت صورًا مذهلة لـ عروس أوقفت الطريق بعدما للبحث عن سيارة أجرة بعد انتهاء حفل زفافها مبكرًا، وذلك بعد إلغاء موعد الزواج 4 مرات سابقًا بسبب حظر التجول تطبيقًا للإجراءات الاحترازية من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا.