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سيارات

قبل ماتشتري اعرف مميزات وعيوب هيونداي النترا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
هيونداي النترا
هيونداي النترا
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أماني نوار
تعتبر سيارة هيونداي النترا الاوتوماتيك من أكثر السيارات الانيقة ، التي تحتفظ بمكاناتها حتى اليوم ، وهذه السيارة استطاعت ان تلفت الأنتباه منذ أول ظهور لها في السوق المصري.

ويرجع شكلها الذي يتميز بالأناقة الشديدة ولقوة المحرك الذي يجعل من يقودها يطير على الطريق وفي هذا التقرير نقدم أبرز مميزات وعيوب سيارة هيونداي النترا قبل ان تفكر في شرائها.

العفشة الداخلية لسيارة النترا جيدة التصنيع ، وتتميز بشكلها العصري والمتميز في نفس الوقت ، وتعتبر السيارة أقوى سيارة ثابتة على الطريق ، ولا تتأثر بالمطبات الهوائية القوية على الطرق المتعرجة.

أما من الداخل فالسيارة واسعة جدا من الامام والخلف وتحتيو على شنطة تتميز بسعة حجمها المبالغ فيه  ، بالنسبة لموتور السيارة قوى جدا 1600 سي سي .

أما بالنسبة لعيوب السيارة فيوجد صوت عالي نسبيا ولكن لايمكن سماعه عند تشغيل التكيبف أو الكاسيت في السيارة ، بالإضافة إلى أن السيارة تحتوي على فرامل ولكنها تحتوي على فرامل عادية ولكن قوية للغاية .

وسنجد من أكثر العيوب هو الصاج االذي تم تصنيع السيارة منه، فهو ضعيف مقارنه بالمنافسين ولكن بسبب مميزاتها فلا أحد ينظر إلى هذه العيوب .
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