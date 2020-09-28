قبل ماتشتري اعرف مميزات وعيوب هيونداي النترا

أما بالنسبة لعيوب السيارة فيوجد صوت عالي نسبيا ولكن لايمكن سماعه عند تشغيل التكيبف أو الكاسيت في السيارة ، بالإضافة إلى أن السيارة تحتوي على فرامل ولكنها تحتوي على فرامل عادية ولكن قوية للغاية .





أما من الداخل فالسيارة واسعة جدا من الامام والخلف وتحتيو على شنطة تتميز بسعة حجمها المبالغ فيه ، بالنسبة لموتور السيارة قوى جدا 1600 سي سي .وسنجد من أكثر العيوب هو الصاج االذي تم تصنيع السيارة منه، فهو ضعيف مقارنه بالمنافسين ولكن بسبب مميزاتها فلا أحد ينظر إلى هذه العيوب .