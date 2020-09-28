بإطلالة ناعمة.. ديانا حداد تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة اللبنانية ديانا حداد ، صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت ديانا حداد ، بإطلالة ناعمة مرتدية تيشيرت انيق باللون الأسود ليبرز رشاقتها، نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات .





من الناحية الجمالية، اعتمدت ديانا حداد في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج.





كما تركت شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة، ووضعت "كاب" على الرأس باللون الأسود وعلقت "لا تمنح احد القدرة على ان يبدل سعادتك الى حزن او تغيير مزاجك بكلمة ، اعطهم ما تحب الا نفسك وسعادتك فلا احد يستحق ذلك الا أنت 🤚🏼#احب_نفسك_اولا".





وتعمل حاليا ديانا حداد ، على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد.









وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديدا من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.



