بإطلالة ناعمة.. ديانا حداد تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

لا تمنح احد القدرة على ان يبدل سعادتك الى حزن او تغيير مزاجك بكلمة ، اعطهم ما تحب الا نفسك وسعادتك فلا احد يستحق ذلك الا أنت 🤚🏼 #احب_نفسك_اولا