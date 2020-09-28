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مرأة

بعد حديث عمرو أديب وتصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربيني تثير الجدل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:53 ص
دينا الشربيني
دينا الشربيني
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نهى هجرس
نشرت الفنانة دينا الشربيني، مقطع فيديو جديدا لها وهي تمارس الرياضة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، كشف عن رشاقتها مما جعلها تتصدر تريند جوجل.


وعلق الإعلامي عمرو أديب على الفيديو :"الله يكون في عونك يا هضبة، الله يكون في عونك يا عمرو، أنا مقدرش أشيل ربع التقل ده مش هعرف أعمله"


 وأضاف عمرو أديب: " هي كده بتسخن أومال قبل كده كنتي بتشيلي إيه ياماما؟"، وتابع: "إيه الصحة دي؟.. دي تفصل 10 ستات باللي بتعمله وبصحتها دي".


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وظهرت دينا الشربيني، ببنطال رياضي باللون الرمادي الذى يبرز جمالها ورشاقتها، ومرتدية معه توب بسيطا باللون الأسود، ودون اكمام ليبرز رشاقتها وأناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة ليبرز جمالها، وأحمر للشفاه باللون البينك الناعم.

كما اختارت ان تترك شعرها الذهبي القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي التى تتناسب مع إطلالتها، وقامت برفع خصلات بسيطة من شعرها لتكشف عن جمالها.

وتفضل الفنانة دينا الشربيني، ارتداء الملابس الكاجوال التى تبرز عن جمالها والفساتين القصيرة الجذابة، كما تفضل اختيار الالوان الناعمة والبسيطة التى تتناسب مع بشرتها البرونزية.

وتعتمد في الماكياج على الألوان الترابية التى تبرز جمال ملامحها البسيطة.
بعد حديث عمرو أديب وتصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربيني تثير الجدل
بعد حديث عمرو أديب وتصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربيني تثير الجدل
بعد حديث عمرو أديب وتصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربيني تثير الجدل
بعد حديث عمرو أديب وتصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربيني تثير الجدل
بعد حديث عمرو أديب وتصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربيني تثير الجدل
بعد حديث عمرو أديب وتصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربيني تثير الجدل
بعد حديث عمرو أديب وتصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربيني تثير الجدل
بعد حديث عمرو أديب وتصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربيني تثير الجدل
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