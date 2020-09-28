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اقتصاد

لعرض تعديل التعريفة الجمركية.. "ضرائب اتحاد الصناعات" تستأنف اجتماعاتها غدا

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:57 ص
موانئ وجمارك
موانئ وجمارك
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ولاء عبد الكريم
تستأنف لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة أنشطتها غدا الثلاثاء، خلال الاجتماع الـ 42  لعرض التعديلات التي تمت على التعريفة الجمركية والصادرة بالقرار الجمهوري رقم 549 لسنة 2020 والتي سبق دراستها باللجنة وإبداء الرأي فيها بالتعاون مع وزارة المالية.

وتستضيف اللجنة  السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك المصرية و أحمد شحاتة  رئيس المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومن وزارة التجارة والصناعة د. طارق شلبي – مساعد الوزيرة للتجارة الخارجية والاتفاقيات.

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كما تستضيف اللجنة أشرف مختار رئيس قطاع التجارة الخارجية والاتفاقيات،وجمعة مدني مدير عام الإفراج الجمركي، والمهندس عصام النجار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وفي تصريحات سابقة حول هذا الشأن صرح البهي بأن تعديل فئات التعريفة الجمركية سيكون من شأنه أن يوفر المزيد من فرص العمل ويشجع الصناعات المحلية والصغيرة، موضحًا أن خفض التعريفة الجمركية على مدخلات الإنتاج يصنع مناخًا جاذبًا للاستثمار ويخلق فرص عمل جديدة خاصة وأن المكون المحلي هو الأساس في احتساب الضريبة واحتساب قيمة الخفض من سعر الضريبة على مدخلات الانتاج.

 



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