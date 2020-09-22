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اقتصاد

اتحاد الصناعات: الحكومة والصناع ذللوا كل العقبات أمام مبادرة ميغلاش عليك

الثلاثاء 22/سبتمبر/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أكد خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية ، أن الحكومة بالتعاون مع الصناع قاموا ببحث إجراءات لدعم مبادرة ما يغلاش عليك بالتعاون مع شركة تشغيل المنشآت المالية اي فاينانس وتقديم الحلول العاجلة لاي تحديات قد تنشأ أمام المبادرة .

أضاف خلال  فعاليات حفل تكريم الشركات بعض المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المستهلك المصري " ما يغلاش عليك" بمشاركة الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية  والدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك و الدكتور إيهاب ابو عيش نائب وزير المالية للشئون المصالح الايرادية ، أن غرفة العمليات التي تم شكلها كانت للرد علي استفسارات المستهلكين والجهات المشاركة في المبادرة خلال فترة تشغيلها لمدة ٣ شهور.

أوضح أن المبادرة كانت خطوة سبقت بعض الدول في إطلاق مثل تلك المبادرات مثل ماحدث في بريطانيا لتحفيز المنتجات المحلية ، موضحا أن اتحاد الصناعات قام بجهود لتحفيز المصنعين لتعظيم المنتج المحلي وتشجيع الاستهلاك لتلك المنتجات بما يدعم الاقتصاد الكلي بدون التأثير علي وارادات الخامات .

ذكر ان الرئيس رعي تلك المبادرة وقدم كل جهد ودعم من الحكومة المصرية لإنجاح ذلك الحدث الهام بالإضافة لأحكام الرقابة علي الأسواق من خلال جهاز حماية المستهلك و القضاء علي المخالفات قبل حدوثها مسبقا.
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