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فن

10 صور.. ديانا هشام تثير الجدل برفقة حبيبها

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
اثارت الفنانة الشابة ديانا هشام ،  جدلا كبيرا عقب ظهورها برفقة احد مدربى اللياقة البدنية فى الفترة الاخيرة، مما ادى الى تساؤل متابعيها حول طبيعة العلاقة بينهما، وذلك بعد ظهورهما المتكرر معا. 




ويذكر ان احدث اعمال ديانا هشام مسلسل " قوت القلوب " بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وعدد من الفنانين الشباب وإخراج مجدى أبو عميرة، وإنتاج شركة سينرجى.


كما تميزت ديانا هشام فى أدوارها فى مسلسل قمر هادى، مسلسل "قمر هادي" بطولة النجم هاني سلامة ويسرا اللوزي وداليا مصطفى ومحسن محيي الدين ورشدي الشامي ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي وهاجر عفيفي وآية سماحة وهايدي رفعت وكريم سرور، وآخرين، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجى، إشراف عام على الإنتاج المنتج حسام شوقي.

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