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مرأة

خليك بسيط.. ديانا هشام تتألق بالكاجوال | شاهد

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 06:34 م
ديانا هشام
ديانا هشام
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نهى هجرس
نشرت الفنانة ديانا هشام، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال بسيطة.

وظهرت بها ديانا هشام، ببنطال رياضي باللون الرمادي الفاتح، مرتدية معه تي شيرت جذاب باللون الأخضر الفاتح، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.


ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك.

وفضلت أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.
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Stay simple 🤙🏾

A post shared by Dayana Hesham _ ديانا هشام (@dayanahesham.official) on

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