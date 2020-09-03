خليك بسيط.. ديانا هشام تتألق بالكاجوال | شاهد





وظهرت بها ديانا هشام ، ببنطال رياضي باللون الرمادي الفاتح، مرتدية معه تي شيرت جذاب باللون الأخضر الفاتح، وانتعلت حذاء رياضيا باللون الأبيض.









ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البينك.





وفضلت أن تترك شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة تتناسب مع ظهورها.