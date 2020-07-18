AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد صورة المايوة.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها

السبت 18/يوليه/2020 - 06:51 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
أثارت الفنانة ديانا هشام، الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.

وظهرت  ديانا هشام، باطلالة جريئة كشف عن أنوثتها وقيامها مرتدية ملابس بحر جيب قصيرة باللون الأخضر، وتوب مكشوف البطن والصدر  .

وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور للفنانة ديانا هشام فى الفترة الأخيرة. 

أما من الناحية الجمالية تعتمد للفنانة ديانا هشام على اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما يجعل اطلالتها بسيطة.
بعد صورة المايوة.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها
بعد صورة المايوة.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها
بعد صورة المايوة.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها
بعد صورة المايوة.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها
بعد صورة المايوة.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها
بعد صورة المايوة.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها
بعد صورة المايوة.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ هوت شورت.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عيد ميلادها الـ 48.. 20 صورة لـ نرمين الفقي تبرز أنوثنها وجمالها

بفستان جرئ .. منى هلا تثير الجدل فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها

بفستان جرئ.. رحمة حسن تثير الجدل بإطلالة مثيرة

بـ لوك كاجول.. نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بصور من إجازتها الصيفية

بتوب منقط بالأسود.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

ترشيحاتنا

شارع الفتح بمحطة فلمنج بالإسكندرية يغرق في مياه الصرف

أحمد سعد: عمرو سعد طلب أغنية لمسلسله وتعاملت معه كأخ أكبر وخوفت يقول لأمي

محمد جودة: ما فعله أسامة حسن عيب وسيتم معاقبته بالقانون..فيديو

سكاي نيوز: أكثر من 20 ألف إرهابي متواجدون في مدينة مصراتة الليبية

مرتضى منصور: الزمالك تعرض لمصائب ضخمة بسبب لافتات نادي القرن..فيديو

الرغبة شرط أساسي.. فاروق جعفر: الزمالك لم يجبر أي لاعب على التوقيع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة المايوة.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها

فوائد القرفة الصحية..تعرف عليها

بفستان قصير.. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها