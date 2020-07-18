بعد صورة المايوة.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها

أثارت الفنانة

الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.





وظهرت ديانا هشام ، باطلالة جريئة كشف عن أنوثتها وقيامها مرتدية ملابس بحر جيب قصيرة باللون الأخضر، وتوب مكشوف البطن والصدر .





وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور للفنانة ديانا هشام فى الفترة الأخيرة.



