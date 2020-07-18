بعد صورة المايوة.. أجرأ 10 صور لـ ديانا هشام تبرز أنوثتها

أثارت الفنانة ديانا هشام، الجدل عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ بعد نشرها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.
وظهرت ديانا هشام
، باطلالة جريئة كشف عن أنوثتها وقيامها مرتدية ملابس بحر جيب قصيرة باللون الأخضر، وتوب مكشوف البطن والصدر .
وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعة من الصور للفنانة ديانا هشام
فى الفترة الأخيرة.
أما من الناحية الجمالية تعتمد للفنانة ديانا هشام
على اللمسات البسيطة من المكياج بالألوان الطبيعية التى تتناسب مع بشرتها فهى تفصل احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما يجعل اطلالتها بسيطة.