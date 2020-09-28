هل فيتامين د يحميك من الإصابة بفيروس كورونا

فيتامين د ضروري لأداء وظائف الجهاز المناعي، وهو خط الدفاع الأول لجسمك ضد العدوى والمرض.

يلعب هذا الفيتامين دورًا مهمًا في تعزيز الاستجابة المناعية. له خصائص مضادة للالتهابات وتنظيم المناعة وهو ضروري لتفعيل دفاعات الجهاز المناعي.

في الواقع، يعد الفيتامين مهمًا جدًا لوظيفة المناعة ، حيث ارتبطت المستويات المنخفضة من فيتامين د بزيادة التعرض للعدوى والمرض والاضطرابات المناعية.

على سبيل المثال، يرتبط انخفاض مستويات فيتامين (د) بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي ، بما في ذلك السل والربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، فضلًا عن التهابات الجهاز التنفسي الفيروسية والبكتيرية.

علاوة على ذلك، تم ربط نقص فيتامين (د) بانخفاض وظائف الرئة، ما قد يؤثر على قدرة الجسم على محاربة التهابات الجهاز التنفسي.

ن COVID-19؟

في الوقت الحالي، لا يوجد علاج أو علاج لـ COVID-19، ولم تحقق أي دراسات في تأثير مكملات فيتامين د أو نقص فيتامين د على خطر الإصابة بفيروس كورونا الجديد الذي يسبب COVID-19.





ومع ذلك، فقد أظهرت دراسات متعددة أن نقص فيتامين د يمكن أن يضر بوظيفة المناعة ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي.





بالإضافة إلى ذلك ، أشارت بعض الدراسات إلى أن مكملات فيتامين د يمكن أن تعزز الاستجابة المناعية وتحمي من التهابات الجهاز التنفسي بشكل عام.





أظهرت مراجعة حديثة شملت 11321 شخصًا من 14 دولة أن تناول مكملات فيتامين (د) يقلل من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي الحادة (ARI) في كل من أولئك الذين يعانون من نقص ومستويات كافية من فيتامين د.





بشكل عام ، أظهرت الدراسة أن مكملات فيتامين (د) تقلل من خطر الإصابة بأحد التهابات الجهاز التنفسي الحادة بنسبة 12٪. كان التأثير الوقائي أقوى في أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين د.





علاوة على ذلك ، وجدت المراجعة أن مكملات فيتامين (د) كانت أكثر فعالية في الحماية من التهابات الجهاز التنفسي الحادة عندما تؤخذ يوميًا أو أسبوعيًا بجرعات صغيرة وأقل فعالية عند تناولها بجرعات أكبر ومتباعدة على نطاق واسع.





ثبت أيضًا أن مكملات فيتامين (د) تقلل معدل الوفيات لدى كبار السن ، الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي مثل COVID-19، و علاوةً على ذلك، من المعروف أن نقص فيتامين د يعزز عملية تُعرف باسم "عاصفة السيتوكين".





السيتوكينات هي بروتينات تشكل جزءًا لا يتجزأ من جهاز المناعة. يمكن أن يكون لها تأثيرات مؤيدة للالتهابات ومضادة للالتهابات وتلعب أدوارًا مهمة ، مما يساعد على الحماية من العدوى والمرض.





ومع ذلك ، يمكن أن تسبب السيتوكينات أيضًا تلف الأنسجة في ظل ظروف معينة.





تشير عاصفة السيتوكين إلى الإطلاق غير المنضبط للسيتوكينات المؤيدة للالتهابات التي تحدث استجابةً للعدوى أو عوامل أخرى. يؤدي هذا الإطلاق المفرط وغير المنظم للسيتوكينات إلى تلف الأنسجة الشديد ويعزز تطور المرض وشدته.





في الواقع ، إنه سبب رئيسي لفشل العديد من الأعضاء ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، فضلًا عن كونه عاملًا مهمًا في تطور وشدة الفيروس.









ارتبط نقص فيتامين (د) بانخفاض وظائف المناعة وقد يعزز من عاصفة السيتوكين.





على هذا النحو ، يفترض الباحثون أن نقص فيتامين (د) قد يزيد من خطر حدوث مضاعفات COVID-19 الشديدة ، بالإضافة إلى أن مكملات فيتامين (د) قد تقلل المضاعفات المتعلقة بعواصف السيتوكين والالتهاب غير المنضبط لدى مرضى COVID-19 (19.





حاليًا ، تقوم العديد من التجارب السريرية بالتحقيق في تأثيرات مكملات فيتامين د (بجرعات تصل إلى 200000 وحدة دولية) في مرضى COVID-19 (19.





على الرغم من استمرار البحث في هذا المجال ، فمن المهم أن نفهم أن تناول فيتامين د الإضافي وحده لا يمكن أن يحميك من الإصابة بـ COVID-19.





ومع ذلك ، قد يؤدي نقص فيتامين د إلى زيادة قابليتك للإصابة بالعدوى والمرض بشكل عام عن طريق الإضرار بوظيفة المناعة.





هذا مثير للقلق بشكل خاص نظرًا لأن العديد من الأشخاص يعانون من نقص في فيتامين (د) ، وخاصة الأفراد الأكبر سنًا الذين هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بمضاعفات أكثر خطورة مرتبطة بـ COVID-19 (22.





لهذه الأسباب ، من الجيد أن يقوم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك باختبار مستويات فيتامين د لتحديد ما إذا كان لديك نقص في هذه المغذيات الهامة.





اعتمادًا على مستويات الدم لديك ، يجب تناول 1000-4000 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا تكفي عادةً لمعظم الأشخاص، ومع ذلك فإن أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة في الدم غالبًا ما يحتاجون إلى جرعات أعلى بكثير لزيادة مستوياتهم إلى النطاق الأمثل



