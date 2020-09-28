لبحث سبل التعاون.. شاهد محافظ دمياط تستقبل قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، بمكتبها اليوم الاثنين، اللواء أركان حرب وليد حمودة قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة ، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية على هامش زيارته لمحافظة دمياط.





وعقب مناقشتهم لآليات مد جسور التواصل المشترك بين الجانبين، لتعزيز جميع الجهود التى تهدف إلى خدمة المجتمع والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين أثنت المحافظ ، على جهود قوات الدفاع الشعبى و العسكرى فى تأمين المنشآت والأهداف الحيوية وخدمة أبناء الوطن.









فيما أعرب اللواء أركان حرب وليد حمودة ، عن تقديره لجهود المحافظة بقيادة الدكتورة منال عوض، وما تم بذله من تنسيق جيد لتنفيذ جميع الخطط و الاستراتيجيات التى تقوم بها قوات الدفاع الشعبى و العسكرى، بمجالات عدة لاسيما خطة مجابهة الأزمات والطوارئ.









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