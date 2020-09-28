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تعليم

رئيس جامعة الأزهر يكرم فريق إيناكتس أبطال العالم في ريادة الأعمال

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 12:23 م
رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر يكرم فريق إيناكتس
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أكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أن ما قام به طلاب وطالبات الجامعة(فريق إيناكتس جامعة الأزهر) من إنجاز تمثل في اكتساحه للفرق المشاركة من  مختلف دول العالم، وحصوله على المركز الأول عالميًّا في مجال ريادة الأعمال، يُعَدُّ تتويجًا لمسيرة جامعة الأزهر الممتدة عبر القرون. 

وأوضح رئيس الجامعة ، خلال استقباله فريق إيناكتس جامعة الأزهر لتكريمهم؛ أن هذه النماذج المضيئة ضربت أروع الأمثلة في الإبداع والابتكار والتمييز المحلي والعالمي،  مشيرًا إلى أن ذلك قد تجسد واضحًا خلال مشاركتهم في المسابقة محليًّا، وتفوقوا على جميع الجامعات المصرية؛ الحكومية والخاصة، وحصلوا على المركز الأول محليًّا، ثم بعد ذلك تأهل فريق إيناكتس جامعة الأزهر للتصفيات الدولية، وحقق الإنجاز المشرف بتفوقه على فريق جامعات أفريقيا وأوروبا وأمريكا.
     
كما أوضح رئيس جامعة الأزهر أن هذا الفوز يعكس  وطنية وانتماء طلاب وطالبات جامعة الأزهر، ويؤكد على أنهم  شركاء أساسيين في بناء وطننا الحبيب مصر ونهضته، خاصة وأن هذا المشروع العظيم الذي فاز به طلاب جامعة الأزهر  يتسم بمميزات عملية؛ تتمثل في إيجاد حلول عملية للبطالة والتصدي لها، بجانب رفع المستوى الاقتصادي والمعيشي للأسر الفقيرة في قرية شكشوك  بمحافظة الفيوم، والإسهام الفعال في قطاع الصناعة الوطنية من خلال تصنيع ماسكات جيدة الصنع، ورخيصة التكلفة، وأيضا القضاء على التلوث البيئي، والذي يعد تحديًا كبيرًا  يواجه الحكومات المتعاقبة، لافتًا إلى أن كل تلك المميزات جعلت طلاب وطالبات جامعة الأزهر يتبوؤون هذه المكانة الرفيعة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.
     
حضر اللقاء كلّّ من: الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات،  والدكتور العدل القاضي عميد كلية الهندسة السابق، مدير المركز الهندسي بجامعة الأزهر،  والدكتور جمال سلطان، عميد كلية الصيدلة، المشرف على فريق إيناكتس جامعة الأزهر.
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