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التعليم العالى: إنشاء إدارة للطلاب الوافدين بكل جامعة لرعايتهم.. فيديو

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:30 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة رشا كمال، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالى، إن مشروع دراسة الوافدين فى مصر ، يعد مشروعا قوميا ومهما لمصر فى علاقاتها السياسية والدولية ودخل قومى لمصر.


واضافت الدكتورة رشا كمال ، خلال حديثها ببرنامج " صباحك مصرى" المذاع على فضائية " MBC مصر"، أنه حدث تطور فى هذا الملف خلال السنوات الستة الماضية حيث بدأت الجامعات تتطور وتغير من منظومتها وعمل شراكات عالمية مع الجامعات الأجنبية وحدث طفرة فى ملف التعليم العالى لمصر وأصبح الأجانب فى دول العالم ينظرون لمصر ويعتبروها وجهة للتعلم بها.


وتابعت أن أفضل الجامعات العالمية فى العالم كله تضم عددا من الجامعات المصرية، منوهة أن التعليم العالى والبحث العلمى يشهدان طفرة تساعد على زيادة الطلاب الوافدين.

وأوضحت أن اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم العالى والبحث العلمى أدى إلى اهتمام الكوادر بالتعليم العالى واطلاق مبادرة ادرس فى مصر لاستقطاب الطلاب الوافدين، مؤكدة أن التنسيق كان مفقود فى السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن اهتمينا بان يكون المخرج من العلاقات الدولية لاستقطاب الوافدين فى مصر لأن العلاقات الدولية تعمل على توطيد العلاقات، مضيفة أن الطالب الوافد لا يدرس فقط ولكنه يجد حياة كاملة داخل الجامعة وتم انشاء ادارة للطلاب الوافدين بكل جامعة لتقديم الرعاية لهم.
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