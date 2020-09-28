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طريقة عمل شوربة الملوخية للشيف غادة جميل

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:39 م
طريقة عمل شوربة الملوخية
طريقة عمل شوربة الملوخية للشيف غادة جميل
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اسماء محمد
تعد الملوخية من اكثر الاطعمة المفيدة التى تحتوى على عناصر غذائية عديدة تساعد فى حماية الجسم من عدد كبير من الامراض كما انها تتمتع بنكهة مميزة ومذاق شهى.

نقدم لكم طريقة عمل شوربة الملوخية بخطوات الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير شوربة الملوخية
ملوخية مفرومة 
صدور دجاج مكعبات 
بصلة مفرومة
طماطم مفرومة 
ثوم مفروم 
ملح فلفل أسود 
سمنة
كزبرة ناشفة 
كزبرة خضراء مفرومة 
طريقة عمل شوربة الملوخية
* يشوح الدجاج في السمنة مع قليل من الكزبرة الجافة ثم يضاف البصل و الطماطم
* تغلى المرقة ثم تضاف الملوخية وتترك تطهى
* يشوح الثوم والكزبرة الجافة والكزبرة الخضراء للحصول على التقلية ثم تضاف للملوخية
* يوضع الدجاج في وعاء التقديم و تضاف الملوخية وتقدم ساخنة

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