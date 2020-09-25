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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل الكفتة الإيطالي

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:45 ص
طريقة عمل الكفتة
طريقة عمل الكفتة الايطالى لغادة التلى
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اسماء محمد
تعد الكفتة من أشهى أطباق اللحوم،وتحتوى على تشكيلة من الخضراوات كالبصل والبقدونس بجانب اللحم والتوابل مما يجعل مذاقها لذيذا وقيمتها الغذائية عالية.

ونستعرض طريقة عمل الكفتة الإيطالي بخطوات الشيف غادة التلى مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير الكفتة الايطالية
لحمة مفرومة 
بصله صغيره مقطعه 
بقسماط
 ملح - فلفل أسود
 جبنة موتزاريلا 
جبنة بارميزان 
" الصلصة "
بصل 
ثوم 
عصير طماطم 
صلصة طماطم 
مرقة 
ريحان طازج
 زيت زيتون 
مكرونة  مسلوقة
ملح - فلفل أسود 
طريقة تحضير الكفتة الايطالية
* يخلط البقسماط والبصل مع اللحمة وتتبل بالملح والفلفل ثم تشكل اللحمة على شكل كور

قومى بحشوها بقطع الجبنة الموتزاريلا واغلقيها جيدا ثم اقليها في زيت الزيتون حتى تصل الى اللون البني الغامق ولكن لا تجعليها تحترق .

*  قومى بتحمير البصل والثوم مع الزيت حتى يصل الى اللون الذهبي ثم يضاف مكعب المرقة .

* اضيفي صلصة الطماطم ثم عصير الطماطم و ثم يوضع الملح والفلفل ثم يضاف قليل من الماء ثم تضاف الكفتة والريحان ويقلبوا مع بعضهم البعض.

 * قومى بتسخين المكرونة في اناء تحمير الكفتة لتأخذ من الطعم وتتبل بالملح والفلفل

*  وفى النهاية المكرونة في طبق التقديم و عليها الكفتة ثم الصوص وتزين بالجبنة البارميزان ويمكن تقديم اى طبق جانبي ترغبين فيه بجوارها .

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