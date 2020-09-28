تدشين الدورة الدولية الأولي للحكام والمدربيين لرياضة الميني فوتبول ببورسعيد





بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد علي ابو سمرة والنائب محمود حسين عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري للميني فوتبول والكابتن فكري صالح رئيس اللجنه الفنية بالإتحاد والمحاضر الدولي والكابتن أحمد الشناوي رئيس لجنة الحكام بالإتحاد والمحاضر الدولي والكابتن محمد الخضري رئيس لجنة المسابقات بالإتحاد والكحاضر الافريقي و أسامه سيد مقرر لجنه المراسم بالإتحاد و أحمد رسلان مقرر لجنة العلاقات العامة بالإتحاد. وتم الترحيب قبل إنطلاق حفل التدشين بضيوف مصر الكرام السادة المحاضريين الدوليين الدكتور ناجح قاسم المحاضر الدولي المعروف والدكتور أنور بالطيب المحاضر الإفريقي. والكابتن محمد فارس قوي رئيس لجنة الحكام الإفريقية للميني فوتبول والكابتن حيدر محمد قليط رئيس لجنة الحكام الأسياويه والمدرب الدولي رياض بن حميديه والذي قام رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول أحمد سمير بالتنسيق مع الإتحاد الإفريقي والإتحاد العربي لقدومهم إلي مصر لتخريج أول جيل حكام ومدربيين وإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول معبرين عن سعادتهم بحضورهم إلي مصر وأنهم جاهزين لتدريب أشقائهم المصريين إستعدادا لاطلاق دوري الميني فوتبول حتي نلحق بالمشاركة في بطولة إفريقية للأنديه البطله ابطال الدوري اخر ديسمبر.





وقد أثني اللواء عادل الغضبان أثناء كلمته علي العمل الكبير الذي يقوم به الإتحاد المصري للميني فوتبول في وقت قصير مبينا أهمية رياضة الميني فوتبول في الكشف عن الموهب الشابه والبعد بشبابنا بعيدا عن الارهاب والمخدرات والتطرف الديني كما تحدث عن أهم الانجازات التي شهدتها بورسعيد خلال الفترة الماضيه ليس في الرياضة فقط بل في جميع المجالات متمنيا للجميع أقامة طيبه بالمدينة الباسله بورسعيد كما عبر رئيس الإتحاد أحمد سمير سليمان عن سعادته الخاصة اليوم معتبرا أن إطلاق الدورة اليوم للحكام والمدربيين والإداريين هي محصله لمجهود كبير وجهد وعمل دؤب يراة أمام عينه منذ أن إنطلق في حلمة 2016 لتأسيس رياضه الميني فوتبول في مصر واليوم بدأ الحلم يصبح واقع في تخريج أول جيل حكام ومدربين وإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول في مصر.





وقد تأكد ذلك اليوم في القطاع الأول قطاع القناة وتحديدا من بورسعيد بحضور تسع مناطق للإتحاد من كلا من محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشمال سيناء وجنوب سيناء والشرقية وكفر الشيخ والدقهليه بتنظيم ونسق كبير من الاتحاد ومنطقه بورسعيد ومديرية الشباب والرياضة ببورسعيد مرورا بالزي الموحد للدراسين في التحكيم وزي موحد للدارسين وقد اثني الدراسين علي التحضيرات وعلي السادة المحاضريين مؤكدين سعادتهم بانضمامنم لعائلة الميني فوتبول المصرية وأن الدورة قد شهدت حضور كبير وغير متوقع نتيجه للجهد الكبير الذي تم الفترة الماضيه لنشر الاتحاد ومناطقة في كل المحافظات المصرية.





وتوجه رىيس الاتحاد بالشكر للدكتور محمود حسن مدير المدينة الرياضية والاستاذ محمد عبد العزيز مدير المدينه الشبابية وكل اعضاء منطقه بورسعيد كما أكدا انه لن يسمح لاحد العمل في هياكل الاتحاد المصري للميني فوتبول الا اذا كان يحمل هذة الرخصه لاننا نبني من الجذور ونسعي ان يعلو الصرح مثمنا المجهود الكبير الذي بذله علي مدي الثلاث سنوات الماضية وتحديدا منذ إشهار الإتحاد علي يد الوزير المحترم الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في 29 يوليو 2019 مرورا بإنشاء مناطق للإتحاد في كل محافظات مصر وصولا إلي اليوم الأحد 27 سبتمبر في بورسعيد لإطلاق الدورات التدريبية لتخريج أول جيل حكام ومدربيين وإداريين في تاريخ رياضة الميني فوتبول إستعدادا لاطلاق الدوري خلال شهر هكذا يكون الحلم قد إكتمل . في ظل الدعم الكبير لشباب مصر في كافة المجالات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي راعي الشباب المصري وكذلك الجهود الكبيرة لمعالي وزير الشباب والرياضة الاستاذ الدكتور أشرف صبحي صاحب الأيادي البيضاء في إشهار الإتحاد ودعمه المتواصل لنا والتنسيق المستمر مع سيادته لنشر اللعبة في كل ربوع مصر مختتما حديثه بتحيا مصر رئيسا وجيشا وشعبا.

دشن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وأحمد سمير سليمان رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول الدورة الدولية التخصصية الأولي للميني فوتبول للحكام والمدربين والإداريين تحت رعاية الإتحاد الإفريقي بحضور محاضريين دوليين من كلا من لبنان وتونس.