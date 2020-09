كاف يحتفي بوليد سليمان

𝕿𝖍𝖊 𝕸𝖆𝖌𝖎𝖈𝖎𝖆𝖓! 🧙‍♂️



Walid Soliman definitely rocked the #TotalCAFCL with @AlAhly back in 2018! 🤩 pic.twitter.com/ZA46Bwm0fn