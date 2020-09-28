بخطأ من سلاحه| الكنيسة الأرثوذكسية: إصابة جندى من حراس الكاتدرائية بطلق ناري

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إصابة أحد جنود الحراسة المكلفين بتأمين البوابة الرئيسية للكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية بطلق ناري فى القدم عن طريق الخطأ.





وأكد بيان الكنيسة أن أحد جنود الحراسة المكلفين بالخدمة على البوابة الرئيسية بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة ، تعرض لإصابة سطحية فى إصبع قدمه، نتيجة خروج رصاصة بالخطأ عن طريق السلاح النارى الذى كان يحمله، مشيرا إلى أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ولا توجد إصابات أخرى.





واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الأحد بعيد الصليب، حيث تقام صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر، لمدة 3 أيام.



