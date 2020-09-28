AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بخطأ من سلاحه| الكنيسة الأرثوذكسية: إصابة جندى من حراس الكاتدرائية بطلق ناري

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 03:06 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إصابة أحد جنود الحراسة المكلفين بتأمين البوابة الرئيسية للكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية بطلق ناري فى القدم عن طريق الخطأ. 

وأكد بيان الكنيسة أن  أحد جنود الحراسة المكلفين بالخدمة على البوابة الرئيسية بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة ، تعرض لإصابة سطحية فى إصبع قدمه، نتيجة خروج رصاصة بالخطأ عن طريق السلاح النارى الذى كان يحمله، مشيرا إلى أنه تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج ولا توجد إصابات أخرى. 

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أمس الأحد بعيد الصليب، حيث تقام صلوات القداس الإلهي بمختلف الكنائس في مصر وبلاد المهجر، لمدة 3 أيام. 

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب مرتين الأول، والأول  و عيد ظهور الصليب في 17 توت من السنة القبطية، ويستمر الاحتفال به حتى 19 توت، حيث تم الكشف عن الصليب المجيد بمعرفة الملكة القديسة هيلانة ام الأمبراطور قسطنطين في سنة 326 ميلادية.
بخطأ من سلاحه| الكنيسة الأرثوذكسية: إصابة جندى من حراس الكاتدرائية بطلق ناري
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البابا تواضروس يستقبل رئيس دير القديس الأنبا شنودة بسوهاج

اليوم.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بعيد الصليب

بطريرك الكاثوليك يستقبل السفير المصري الجديد بهولندا

رسامة شمامسة جدد في قداس عيد الصليب بهولندا

الأنبا إشعياء يُكرم المتفوقين في الشهادة الإعدادية بإيبارشية طهطا وجهينة

أسقف دشنا يكرم أوائل الشهادات الإعدادية والدبلومات الفنية والثانوية العامة

ترشيحاتنا

صفقة جديدة فى الأهلي.. تفاصيل اتفاق خاص بين أحمد بيكهام ووادي دجلة

الأهلي يجهز تحويلًا بنكيًا لـ فايلر بـ 575 ألف دولار

شوبير: الأهلي يودع رينيه فايلر غدا ومدير فنى أجنبي فى الطريق

ضربة قوية.. فاروق المقرحي: وزارة الداخلية لن يغمض لها جفن حتى القضاء على جميع الإرهابيين

مش هطبللك.. إبراهيم سعيد يفتح النار على رضا عبد العال بفيديو جديد

بعد إذنك يا أشرف لو سمحت.. طارق يحيى يروي تفاصيل واقعته مع بن شرقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لابتسامة هوليود .. اصنع هذا المعجون الخارق في المنزل

هوندا Honda تطرح أول سيارة كهربائية طراز SUV .. صور

نشرة المرأة والصحة.. أسباب الإصابة بجلطات الدم.. تعرف على تأثير فيروس كورونا بعد خروجه من الجسم.. وإطلالات أثارت الجدل لـ دينا الشربيني