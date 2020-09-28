طلعت عبد القوى: ننسق مع مؤسسات الدولة بالكامل لتحديد مستحقي الدعم في ملف التصالح..فيديو

قال الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن مؤسسات المجتمع المدني لها دور هام جدا فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وهناك سوابق قديمة مثل مبادرة "حياة كريمة" والتى كان للمؤسسات الأهلية جزء كبير منها.









وأضاف الدكتور طلعت عبد القوي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، أن القيادة السياسية تعي تماما مدي قدرة إستيعاب المواطنين لدفع غرامات التصالح فى البناء ولذلك وجهت بتخفيض أسعار قيمة التصالح حتي وصل المتر فى القري إلى 50 جنية.









وتابع رئيس الاتحاد العام للجميعات والمؤسسات الأهلية، انه لابد من ان يظهر التكافل الأجتماعى فى هذه المرحلة من أجل التصالح فى مخالفات البناء والغير قادر على التصالح نساعده فى تلك القضية حتي يتم انتهاء التصالح لهم.









وأوضح الدكتور طلعت عبد القوي، أنه تم عمل اجتماع طارئ فى اللجنة التنفيذية للاتحاد العام، وبدأنا بالتواصل مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية الكبري لتحديد مستحقي الدعم في ملف التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أنه سيتم التواصل مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمساعدة تلك الاسر المحتاجة للتصالح فى مخالفات البناء.









وأشار إلى أن لابد من الأهالي القادرة مساعدة الآسر الغير قادرة حتي يكتمل بناء المجتمع، مضيفا إلى أن الجمعيات الأهلية ساعدت كثير الغرامات فى اجتيازهم فى محبسهم ووفرت أيضا شنط رمضان للمحتاجين وغيرها.



