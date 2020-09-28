الزمالك يعلن رفضه خوض أي مباراة رسمية.. لهذا السبب | شاهد

كشف الإعلامى خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن عدم خوض نادى الزمالك أى مبارة رسمية في فترة توقف الأجندة الدولية للاتحاد الدولي.
وكتب الغندور فى تدوينة على فيسبوك:
وكتب الغندور فى تدوينة على فيسبوك:
" #رسميا: الزمالك يعلن رفضه خوض اي مباراة رسمية في فترة التوقف الأجندة الدولية للاتحاد الدولي بعد استدعاء لاعبيه الأجانب لمنتخب بلادهم" .
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لمواجهة الرجاء في دوري الأبطال.. الزمالك يحدد 13 أكتوبر موعدا للسفر إلى المغرب
وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.
جاء توقيع باتشيكو في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.
كما قام مساعدا المدير الفني الجديد للزمالك اليكس كوستا وجوزيه بيدرو أيضا بالتوقيع على عقودهما بالجلسة نفسها.
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لمواجهة الرجاء في دوري الأبطال.. الزمالك يحدد 13 أكتوبر موعدا للسفر إلى المغرب
وقع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على عقد توليه مسئولية الفريق لمدة موسم قابل للتجديد.
جاء توقيع باتشيكو في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.
كما قام مساعدا المدير الفني الجديد للزمالك اليكس كوستا وجوزيه بيدرو أيضا بالتوقيع على عقودهما بالجلسة نفسها.