شاهد.. ملخص وأهداف مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

وبعدها بدقيقتين ، استغل ماني هدية زميله محمد صلاح بمتابعته التسديدة القوية التي سددها وصدها لينو، ليسكنها في شباكه في الدقيقة 27.

وفي الدقيقة 34، عوض روبرتسون ليفربول عن خطأه بتسجيله الهدف الثاني بعد عرضية رائعة من زميله أرنولد، ليتقدم لفريقه بهدف ثانٍ مقابل هدف لـ أرسنال.



ساديو ماني كان قريبًا من مضاعفة الفارق في الدقيقة 48 عندما انطلق بالكرة في وسط ملعب أرسنال، قبل أن يسدد الكرة بقوة لكنها جاورت مرمى لينو.

وتحصل ألكسندر أرنولد على البطاقة الصفراء في الدقيقة 49، بعد تدخله القوي على كيفن تيرني مدافع أرسنال.

وفي الدقيقة 59، وصلت الكرة للفرنسي ألكسندر لاكازيت في انفراد تام بمرمى أليسون بيكر، لكنها سددها ضعيفة في يد حارس ليفربول

وفي الدقيقة 63، انفرد لاكازيت مرة أخرى بمرمى أليسون بيكر وأضاع الكرة بغرابة للمرة الثانية.

وفي الدقيقة 65، أضاع ساديو ماني فرصة تسجيل الهدف الثالث عندما جاورت تسديدته مرمى لينو.

وتحصل هيكتور بيليرين على البطاقة الصفراء بعد تدخله على ماني.





وأكد ديوجو جوتا انتصار فريقه بتسجيله الهدف الثالث لـ ليفربول في شباك نظيره ارسنال في الدقيقة 88 بتسديدة رائعة فشل لينو في التعامل معها، ليسجل جوتا أول أهدافه مع ليفربول في البريميرليج.





وشارك المصريان محمد صلاح ومحمد النني أساسيين في مباراة فريقهما اليوم، في تكرار للمباراة التي جمعت أيضًا ليفربول وارسنال على كأس الدرع الخيرية والتي انتهت بفوز أرسنال.





ورفع ليفربول رصيده من النقاط للنقطة التاسعة في المركز الثاني، فيما توقف رصيد أرسنال عند 6 نقاط في المركز الخامس.



