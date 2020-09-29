لطلاب سياحة وفنادق حلوان.. تعرف على مصاريف المقابلة الشخصية والأوراق المطلوبة

أ علنت كلية الساحة والفنادق بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل الإلكترونى لإجراء المقابلة الشخصية الطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم من مكتب التنسيق، مشيرة إلى أنه يجب على الطالب الدخول على الرابط التالي لتحديد الميعاد:

http://app2.helwan.edu.eg/Tour/StdDatadd.asp





ويقوم الطالب بطباعة الإفادة الواردة إليه ثم الدخول على الموقع.

ويجب على الطالب قبل الحضور إلى الكلية لإجراء المقابلة الشخصية أن يقوم بسداد الرسوم الدراسية المقررة، وذلك من خلال التوجه إلى مقر الكلية ودفع المصروفات فى الخزنة الكلية مع الاحتفاظ بإيصال الدفع.





وحددت الكلية مصروفات الإنترفيو بالنسبة لقسم "إرشاد وسياحة وفنادق"، بلغت 200 جنيه، بالإضافة إلى قسم الدراسات التراثية، والذى بلغت مصاريف المقابلة الشخصية به 300 جنيه.

وننشر لكم فى "صدى البلد" الأوراق المطلوبة لإجراء الاختبار الشخصى (المقابلة الشخصية):

1- بطاقة ترشيح الطالب من قبل مكتب التنسيق.

2- صورة من شهادة الثانوية العامة 2019-2020

3- 2 صورة شخصية.

4- كارت فيزا لدفع رسوم الاختبار الشخصى.

ونوهت الكلية إلى أن تحصيل رسوم الاختبار الشخصى يتم اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، بالإضافة إلى طباعة الاستمارة من على الموقع والتوجه بها فورا للكلية.





وأشارت إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة أثناء التواجد في الكلية من ارتداء الكمامة واستخدام مطهر اليدين مع المحافظة على التباعد الاجتماعى بين الطلاب أثناء التواجد لإجراء المقابلة الشخصية، وأن يحضر الطالب بدون أى مرافقين له.