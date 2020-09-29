AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب سياحة وفنادق حلوان.. تعرف على مصاريف المقابلة الشخصية والأوراق المطلوبة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
سياحة وفنادق حلوان
سياحة وفنادق حلوان
Advertisements
كريم ناصر

أعلنت كلية الساحة والفنادق بجامعة حلوان عن فتح باب التسجيل الإلكترونى لإجراء المقابلة الشخصية الطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم من مكتب التنسيق، مشيرة إلى أنه يجب على الطالب الدخول على الرابط التالي لتحديد الميعاد:

http://app2.helwan.edu.eg/Tour/StdDatadd.asp


ويقوم الطالب بطباعة الإفادة الواردة إليه ثم الدخول على الموقع.

 

ويجب على الطالب قبل الحضور إلى الكلية لإجراء المقابلة الشخصية أن يقوم بسداد الرسوم الدراسية المقررة، وذلك من خلال التوجه إلى مقر الكلية ودفع المصروفات فى الخزنة الكلية مع الاحتفاظ بإيصال الدفع.


وحددت الكلية مصروفات الإنترفيو بالنسبة لقسم "إرشاد وسياحة وفنادق"، بلغت 200 جنيه، بالإضافة إلى قسم الدراسات التراثية، والذى بلغت مصاريف المقابلة الشخصية به 300 جنيه.

 

وننشر لكم فى "صدى البلد" الأوراق المطلوبة لإجراء الاختبار الشخصى (المقابلة الشخصية):

 1- بطاقة ترشيح الطالب من قبل مكتب التنسيق.

2- صورة من شهادة الثانوية العامة 2019-2020

3- 2 صورة شخصية.

4- كارت فيزا لدفع رسوم الاختبار الشخصى.

 

ونوهت الكلية إلى أن تحصيل رسوم الاختبار الشخصى يتم اعتبارا من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا، بالإضافة إلى طباعة الاستمارة من على الموقع والتوجه بها فورا للكلية.


وأشارت إلى أنه على الطالب اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة أثناء التواجد في الكلية من ارتداء الكمامة واستخدام مطهر اليدين مع المحافظة على التباعد الاجتماعى بين الطلاب أثناء التواجد لإجراء المقابلة الشخصية، وأن يحضر الطالب بدون أى مرافقين له.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

6 خطوات.. تعرف على كيفية التسجيل باختبارات قدرات فنون جميلة

جامعة حلوان تعلن عن خطوات التسجيل بـ اختبارات القدرات 2020-2021

6 خطوات يجب اتباعها لأداء اختبارات القدرات بكليات جامعة حلوان .. تعرف عليها

لطلاب تنسيق 2020.. تعرف على أماكن اختبارات القدرات بكليات الفنون والتربية الرياضية جامعة حلوان.. و13 نقطة توضح الاختبارات بفنون جميلة

تنسيق 2020.. مايوه وشورت.. ملابس اختبارات قدرات تربية رياضية.. و6 خطوات يجب اتباعها لأداء الاختبارات

فنون تطبيقية حلوان تعلن عن خطوات التسجيل في اختبارات القدرات

ترشيحاتنا

مقابل صفقة قدرها 450 مليون دولار.. إجبار ممثلة بريطانية شابة على ممارسة الجنس

أذكار الصباح .. 25 حقيقة عنها تجعلك تبدأ بها يومك

حدث ليلا .. صفقة الأهلى تقترب مجانا.. تحذير مرتضى منصور لـ حطب ومصطفى.. مقتل مسؤول بارز في الصومال

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-9-2020

الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة غدا مصحوب بأتربة.. والقاهرة 34 درجة

من شهر العسل.. ديانا كرزون تنشر صور جديدة مع زوجها

AdvertisementS

هيئة البريد: حظر تداول الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول داخل الطرود والبعائث البريدية

الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة غدا مصحوب بأتربة.. والقاهرة 34 درجة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-9-2020

آسفة قتلتها.. أم تذبح طفلتها أمام ابنتها الكبرى

فتاة فلسطينية كلمة السر .. ننشر اعترافات متحرش الجامعة الأمريكية

ذعر الطاعون الدبلي يجتاح الصين.. والسلطات تعلن حالة الطوارئ

مقابل صفقة قدرها 450 مليون دولار.. إجبار ممثلة بريطانية شابة على ممارسة الجنس

هتحصل مصيبة.. ميدو يتوقع أزمة كبرى بين الزمالك والجونة

أسرة متوفى الفجأة في عيادة طبيب بالشرقية: أب لـ3 أطفال ونتمنى معاشا لأبنائه| شاهد

أخبار الفن| إجبار ممثلة بريطانية على ممارسة الجنس.. نيولوك ابنة عمرو دياب.. السكاكين تحيط بـ مادلين طبر

الاتفاق السعودي يمهل الأهلي 3 أيام لشراء المدة المتبقية من عقد أزارو

حبسني وعذبني 4 أيام للتنازل عن حقوقي وطلاقي.. هبة: جوزي عايزني خدامة لأهله والمأذون نفذ غصب عني.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر أودي audi a3 اليوم في مصر.. صور

وصول تويوتا هايلوکس toyota hilux الجديدة موديل 2021 للسعودية.. صور

إطلاق نار ينهي حياة كولومبية أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ15.. والسبب غامض