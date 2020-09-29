AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أفضل ما يقدم للميت.. مستشار المفتي يوضح.. فيديو

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 11:00 ص
ما هو أفضل شئ يقدم
ما هو أفضل شئ يقدم للميت.. مستشار المفتي يجيب
Advertisements
محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن أفضل شيء يقدم للمتوفى هو الدعاء والصدقة الجارية.


وأضاف مجدي عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيسبوك، أن الصدقة الجارية تكون للحي والميت فيجوز إخراجها وهبة ثوابها للميت.




مصارف الصدقة الجارية
قالت دار الإفتاء المصرية، إن مصارف الصدقة الجارية تكون في كل ما كان وقفًا يكون مصرفًا للصدقة الجارية كبناء المساجد والمدارس والمعاهد الدينية والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية ومراكز محو الأمية وبناء الجسور وشق الأنهار والترع واستصلاح الأراضي وبناء الحصون للدفاع عن الأمة، كل ذلك وأمثاله ما يُخرِجه الواقف عن ملكه إلى ملك الله تعالى، وتكون غَلَّته ورِيعه لجهات الخيرات المختلفة؛ يكون بنودًا لمصارف الصدقة الجارية.


واستدلت الإفتاء بما روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ».


ونقلت الإمام الرافعي الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى.


فضل الصدقة 
1- الصدقة تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى.
2- تمحو الخطيئة وآثارها.
3- تعتبر وقاية من النار يوم القيامة.
4- يستظل المتصدق بها يوم القيامة، حيث إنه من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
5- فيها دواء للأمراض البدنية.
6- هي دواء للأمراض القلبية.
7- المتصدق تدعو له الملائكة كل يوم.
8- تجعل الله يبارك في المال.
9- تطهر الإنسان وتخلصه من الفساد والحقد الذي يصيبه من جراء اللغو، والحلف، والكذب، والغفلة.
10- يضاعف الله للمتصدق أجره.
11- صاحبها يدخل الجنة من باب خاص يقال له باب الصدقة.
12- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.
13- دليلُ على صدق إيمان المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (الصَّدقَة بُرهانٌ).
14-  تطهير المال ممّا قد يصيبه من الحرام خاصة عند التجار، بسبب اللغو، والحلف، والكذب.
15- تدفع البلاء.
16- انشراح الصدر، وطمأنينة القلب وراحته.
17- سببٌ لدخول الجنة، ويُدعى صاحب الصدقة يوم القيامة من باب الصدقة.
18- مضاعفة أجر الصدقة.
19- سببٌ لوصول المسلم إلى مرتبة البر.
20- الصدقة تفتح لك الأبواب المغلقة.
21- تدفع ميتة السوء.
22- سبب سرور المتصدق ونضرة وجهه يوم القيامة.
23- تسد سـبعـين بابًا من السوء في الدنيا.
24- أفضل ما ينتفع به الميت وخير ما يُهدى للميت في قبره.
25- الصدقة هي أفضل الأعمال الصالحة والقربات إلى الله سبحانه وتعالى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فضل الصدقة في العشر من ذي الحجة .. 25 سببا يجعلك حريصا عليها

فضل الصدقة اليومية وثواب إنفاق المرأة

فضل الصدقة في شهر المحرم.. 25 سببا يجعلك تحرص عليها يوميا

خالد الجندي: من آداب الصدقة أن تخرج باليمنى ولا ينظر صاحبها للمحتاج

مصارف الصدقة الجارية .. تعرف على الجهات الأكثر استحقاقا لها

حكم عمل وديعة من الصدقات ووقف أرباحها للفقراء

ترشيحاتنا

لنسف الكرش والأرداف.. إليكِ أسرع خلطة أعشاب للتخسيس

حدث ليلا .. صفقة الأهلى تقترب مجانا.. تحذير مرتضى منصور لـ حطب ومصطفى.. مقتل مسؤول بارز في الصومال

قيمته 40 مليون جنيه.. مصر المقاصة يكشف حقيقة عروض الأندية لضم محمد إبراهيم

مفاجأة تحبس الأنفاس.. امرأة تكتشف وجود 20 عنكبوتًا سامًا في منزلها

أذكار الصباح .. 25 حقيقة عنها تجعلك تبدأ بها يومك

مصرع شاب علي يد ابن عمه لخلافات بينهما بالشرقية

AdvertisementS

هيئة البريد: حظر تداول الأموال والشيكات والأدوات القابلة للتداول داخل الطرود والبعائث البريدية

الأرصاد: انخفاض طفيف في الحرارة غدا مصحوب بأتربة.. والقاهرة 34 درجة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-9-2020

آسفة قتلتها.. أم تذبح طفلتها أمام ابنتها الكبرى

فتاة فلسطينية كلمة السر .. ننشر اعترافات متحرش الجامعة الأمريكية

ذعر الطاعون الدبلي يجتاح الصين.. والسلطات تعلن حالة الطوارئ

مقابل صفقة قدرها 450 مليون دولار.. إجبار ممثلة بريطانية شابة على ممارسة الجنس

هتحصل مصيبة.. ميدو يتوقع أزمة كبرى بين الزمالك والجونة

أسرة متوفى الفجأة في عيادة طبيب بالشرقية: أب لـ3 أطفال ونتمنى معاشا لأبنائه| شاهد

أخبار الفن| إجبار ممثلة بريطانية على ممارسة الجنس.. نيولوك ابنة عمرو دياب.. السكاكين تحيط بـ مادلين طبر

الاتفاق السعودي يمهل الأهلي 3 أيام لشراء المدة المتبقية من عقد أزارو

حبسني وعذبني 4 أيام للتنازل عن حقوقي وطلاقي.. هبة: جوزي عايزني خدامة لأهله والمأذون نفذ غصب عني.. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر أودي audi a3 اليوم في مصر.. صور

وصول تويوتا هايلوکس toyota hilux الجديدة موديل 2021 للسعودية.. صور

إطلاق نار ينهي حياة كولومبية أثناء الاحتفال بعيد ميلادها الـ15.. والسبب غامض