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فن

يا بسمة حياتي.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله تيام

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:13 ص
مصطفى قمر
مصطفى قمر
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مصطفى كرم
احتفل الفنان مصطفى قمر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، بعيد ميلاد نجله" تيام" . 

ونشر مصطفى قمر فيديو لنجله وعلق عليه "كل سنة وانت طيب يا حبيب قلب بابا يا تيمو، يا بسمة حياتي، ربنا يحميك يا حبيبي، وينجحك دايما، وتبقي وتفضل نجم النجوم، انت مش بس ابني، انت صاحبي واخويا وبهجة عمري".

ومن ناحية أخري طرح مصطفى قمر أول دعاء من ألبوم "حنن عليا يارب" للجمهور عبر قناته على "يوتيوب"، والذي يحمل اسم "وش الخير" من كلمات الشاعر ناصر الجيل، من ألحان وتوزيع محمد ضياء. 


ومن المقرر طرح باقي الأدعية أيضًا عبر قناة مصطفة قمر على  اليوتيوب، وعبر عدد من المنصات الإلكترونية أيضًا.

يذكر ان اخر اعمال مصطفي قمر البوم بعنوان "ضحكت ليا" تم طرحه في عام 2019.
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