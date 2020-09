يا بسمة حياتي.. مصطفى قمر يحتفل بعيد ميلاد نجله تيام

View this post on Instagram

كل سنة وانت طيب ياحبيب قلب بابا ياتيمو يابسمة حياتي ربنا يحميك ياحبيبي وينجحك دايما وتبقي وتفضل نجم النجوم 😘😘😘😘انت مش بس ابني انت صاحبي واخويا وبهجة عمري happy birthday timo💫💫💥💫💫💥💥💥💥🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂💫