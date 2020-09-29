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محافظات

لغسيل الشبكات.. قطع المياه عن مدينتي طوخ وقها 3 ساعات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
محطة مياه
محطة مياه
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إبراهيم الهوارى
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية عن انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ، اعتبارا من الساعة 9 من مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل؛ وذلك نظرا لأعمال الغسيل الدورى لشبكات المياه بالكلور.

كما أعلنت الشركة عن انقطاع المياه عن مدينة ومركز قها اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا اليوم الثلاثاء وحتى الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم؛ لأعمال غسيل الشبكات بالكلور.


وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

وشهد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إجراءات تسليم شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحة عبر الفيديو كونفرانس إلي المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية والعضو المنتدب، وذلك بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة القليوبية وممثلي قطاع الجودة بالشركة وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

ويأتي ذلك ‎فى إطار قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بإنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية وفى إطار حرص الشركة على سلسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك.
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