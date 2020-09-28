نائب محافظ القليوبية يتفقد المشروع الرئاسي لتأهيل الترع .. صور

أجرت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية اليوم الاثنين جولة ميدانية لتفقد "المشروع الرئاسي لتأهيل وتبطين الترع" بالقليوبية والذي تنفذه وزارة الرى والموارد المائية.









شملت الجولة تفقد تأهيل ترعة السبيل بطوخ "تدبيش + خرسانة" الجاري العمل بها بطول 1 كيلو و720 مترا بتكلفة 3.5 مليون جنيه حيث تم الانتهاء من تبطين 840 مترا، بنسبه 50% من إجمالي الأعمال، وسيتم الانتهاء من المشروع في أول شهر ديسمبر 2020، "ومدة توقيت العملية 3 شهور".





وأوضحت نائبة المحافظ أنه يوجد بمدينة بنها 96 كيلو متر ترع، سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومي لتأهيل الترع وذلك بتكلفة إجمالية 400 مليون جنيه بالإضافه إلى أنه يوجد 6 ترع جرى طرحهم وسيتم البدء فيها خلال أيام وهي ترعة (البرشومية + كشمير اليمنى + الجنابية اليمنى + الجنابية اليسرى + النعامنة + الزماخ).





وأشارت ريان إلى أنه يوجد 165 كيلو متر ترع بالقليوبية سيتم تأهيلها ضمن المشروع القومى لتأهيل الترع (تدبيش + خرسانة) كمرحلة أولى.

كما تفقدت محطة معالجة صرف صحة كوم بتين بطاقة (5000 - 10000) م3 /يوم وبتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه، وتم الانتهاء من نسبة 50% من الأعمال المدنية، حيث أن المحطة تخدم عدد 5 قرى (منشية العمار، كفر العمار، كفر النخلة، كوم بتين، عزبة الباجور).

وجرى البدء في المشروع يوم الأول من إبريل 2020، وسيتم الانتهاء منه في 30/9/2021 حيث تأتي تلك الزيارة لدفع الأعمال وسرعة الإنجاز وإزالة المعوقات بالمحطة.





كما استجابت نائب المحافظ لشكاوى أهالي قرية السفاينة حول سوء حالة دورات المياه بمدرسة الشهيد أشرف عبد الباسط المشتركة، الكائنة ببلدة خلوة عبدالنبي، وجرى استبعاد المدرسة خلال الفترة السابقة من مقرات لجان الانتخابات لمجلس الشيوخ، مما أدى إلى نقل مقر اللجنة إلى مدرسة أخرى تبعد بمسافة 2 كيلومترا عن الأهالي مما أدى إلى صعوبة المشاركة في الانتخابات.





ووعدت ريان الأهالي بسرعة حل المشكلة، وعلى الفور تم التواصل مع مدير الإدارة التعليمية بطوخ، وإعلامها بأنه سيتم البدء في تطوير دورات المياه خلال أسبوع عن طريق منحة من البنك الدولي حيث سيتم تطوير 3 دورات مياه لمدارس بطوخ.