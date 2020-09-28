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محافظات

هبوط أرضي مفاجئ بشارع الحصة في طوخ.. صور

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 09:22 م
هبوط أرضي
هبوط أرضي
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إبراهيم الهوارى
أكد أحمد الوزيرى رئيس مركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية إصلاح الهبوط الأرضى الذى وقع بأحد الشوارع بالمدينة والعمل على انتظام الحركة المرورية دون حدوث أى تداعيات.




تلقت غرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة طوخ بلاغا يفيد بحدوث هبوط ارضي نتج عنه حفرة تعرض حياة المارة للخطر بشارع مصرف الحصة البحرى بطوخ بعد سنترال طوخ في اتجاه نفق الحدادين.


وتحركت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة طوخ وتبين أن الحفرة ناتجة عن خزان مياه قديم بتلك المنطقة قبل تغطية ترعة مصرف الحصة وتم ردم الحفرة بالرمال.


من ناحية اخرى تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه رئيسي أمام ديوان عام المحافظة إصلاح عطل بخط مياه الشرب في بنها.


ووجه مجاهد بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل وتسيير حركة المرور بشارع كورنيش النيل وتوفير المعدات والمهمات اللازمة لسرعة الانتهاء من إصلاح العطل.


وكان الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شهد ٕجراءات تسليم شهاده اعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحه عبر الفيديو كونفرانس إلي المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة القليوبية وممثلي قطاع الجودة بالشركة، وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.


يأتي ذلك ‎فى إطار قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بإنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية وفى إطار حرص الشركة على سلاسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك.
هبوط أرضي مفاجئ بشارع الحصة في طوخ.. صور
هبوط أرضي مفاجئ بشارع الحصة في طوخ.. صور
هبوط أرضي مفاجئ بشارع الحصة في طوخ.. صور
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