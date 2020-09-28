مياه القليوبية تحصل على شهادة السلامة والمأمونية في محطة بنها المرشحة

شهد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إجراءات تسليم شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحة عبر الفيديو كونفرنس إلى المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة القليوبية وممثلي قطاع الجودة بالشركة، وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي ذلك فى إطار قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بإنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية وفى إطار حرص الشركة على سلسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك.
وجه الدكتور صلاح بيومي الشكر للعاملين وجميع من ساهموا في حصول المحطة على الشهادة بواسطة الفيديو كونفرانس وأشاد بالمجهودات التي تتم في تأمين مياه شرب صالحة لمواطني محافظة القليوبية والالتزام بمعايير الجودة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل على المياه المنتجه بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن على الرغم من التحديات الموجودة.
من جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد أنه جارى إعتماد خطه سلامه ومامونيه المياه لـ 6 محطات مرشحة وهى (القناطر الخيرية وطوخ ودجوى وبطا ومحطتى كفر شكر 1 ،2 ومحطة مياه الفلل بمدينة بنها).
وأضاف مجاهد أن الااعتماد الخاص بسلامة ومأمونية المياه والحصول على الشهادة يأتي بعد مراجعة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك واعتماد اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان، وتعد منهجية العمل الخاصة بالسلامة والمأمونية تم استحداثها طبقا للإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كأحدث الإجراءات الأكثر فعالية لضمان سلامة المياه المنتجة والحفاظ على الصحة العام.