مياه القليوبية تحصل على شهادة السلامة والمأمونية في محطة بنها المرشحة

شهد الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إجراءات تسليم شهادة اعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحة عبر الفيديو كونفرنس إلى المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة القليوبية وممثلي قطاع الجودة بالشركة، وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.









يأتي ذلك ‎فى إطار قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بإنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية وفى إطار حرص الشركة على سلسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك.





‎وجه الدكتور صلاح بيومي الشكر للعاملين وجميع من ساهموا في حصول المحطة على الشهادة بواسطة الفيديو كونفرانس وأشاد بالمجهودات التي تتم في تأمين مياه شرب صالحة لمواطني محافظة القليوبية والالتزام بمعايير الجودة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإجراء كافة التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والإشراف الكامل على المياه المنتجه بدءا من خروجها من المحطات ‎وحتى وصولها للمواطن على الرغم من التحديات الموجودة.





‎من جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد أنه جارى إعتماد خطه سلامه ومامونيه المياه لـ 6 محطات مرشحة وهى (القناطر الخيرية وطوخ ودجوى وبطا ومحطتى كفر شكر 1 ،2 ومحطة مياه الفلل بمدينة بنها).





‎وأضاف مجاهد أن الااعتماد الخاص بسلامة ومأمونية المياه والحصول على الشهادة يأتي بعد مراجعة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك واعتماد اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان، وتعد منهجية العمل الخاصة بالسلامة والمأمونية تم استحداثها طبقا للإرشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كأحدث الإجراءات الأكثر فعالية لضمان سلامة المياه المنتجة والحفاظ على الصحة العام.