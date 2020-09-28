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محافظات

إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه أمام ديوان محافظة القليوبية .. صور

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 06:26 م
إصلاح عطل مفاجئ بخط
إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه
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إبراهيم الهوارى
تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه رئيسي أمام ديوان عام المحافظة بخط مياه الشرب في بنها.




ووجه مجاهد بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل وتسيير حركة المرور بشارع كورنيش النيل وتوفير المعدات والمهمات اللازمة لسرعة الانتهاء من إصلاح العطل.


وكان الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شهد ٕجراءات تسليم شهاده اعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحه عبر الفيديو كونفرانس إلي المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة القليوبية وممثلي قطاع الجودة بالشركة، وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.


يأتي ذلك ‎فى إطار قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بإنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية وفى إطار حرص الشركة على سلاسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك.


من جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد إنه جار اعتماد خطة سلامة ومأمونيه المياه لعدد 6 محطات مرشحة وهى القناطر الخيرية وطوخ ودجوى وبطا ومحطتى كفر شكر 1 ،2 ومحطة مياه الفلل بمدينة بنها.


وأضاف مجاهد أن الاعتماد الخاص بسلامة ومأمونية المياه والحصول على الشهادة يأتي بعد مراجعة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك واعتماد اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان وتعد منهجية العمل الخاصة بالسلامة والمأمونية تم استحداثها طبقا للارشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كأحدث الإجراءات الأكثر فاعلية لضمان سلامة المياه المنتجة والحفاظ على الصحة العام.
إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه أمام ديوان محافظة القليوبية .. صور
إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه أمام ديوان محافظة القليوبية .. صور
إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه أمام ديوان محافظة القليوبية .. صور
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