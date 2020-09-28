إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه أمام ديوان محافظة القليوبية .. صور

تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية أعمال إصلاح عطل مفاجئ بخط مياه رئيسي أمام ديوان عام المحافظة بخط مياه الشرب في بنها.
ووجه مجاهد بسرعة الانتهاء من إصلاح العطل وتسيير حركة المرور بشارع كورنيش النيل وتوفير المعدات والمهمات اللازمة لسرعة الانتهاء من إصلاح العطل.
وكان الدكتور صلاح بيومي نائب رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، شهد ٕجراءات تسليم شهاده اعتماد سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه بنها المرشحه عبر الفيديو كونفرانس إلي المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بحضور رئيس قطاع المعامل والجودة بشركة القليوبية وممثلي قطاع الجودة بالشركة، وممثلي إدارة الجودة وشئون البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي ذلك فى إطار قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بإنتاج وتوزيع مياه الشرب النقية بمحافظة القليوبية وفى إطار حرص الشركة على سلاسة إنتاج المياه من المنبع إلى المستهلك.
من جانبه قال المهندس مصطفى مجاهد إنه جار اعتماد خطة سلامة ومأمونيه المياه لعدد 6 محطات مرشحة وهى القناطر الخيرية وطوخ ودجوى وبطا ومحطتى كفر شكر 1 ،2 ومحطة مياه الفلل بمدينة بنها.
وأضاف مجاهد أن الاعتماد الخاص بسلامة ومأمونية المياه والحصول على الشهادة يأتي بعد مراجعة الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك واعتماد اللجنة العليا للمياه بوزارة الصحة والسكان وتعد منهجية العمل الخاصة بالسلامة والمأمونية تم استحداثها طبقا للارشادات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية كأحدث الإجراءات الأكثر فاعلية لضمان سلامة المياه المنتجة والحفاظ على الصحة العام.