أرمينيا تنفي قصف مواقع داخل أراضي أذربيجان: اتهامات كاذبة

نفت وزارة الخارجية الأرمينية، اليوم الثلاثاء، اتهامات أذربيجان بقصف مواقع داخل أراضيها.





وأدانت الوزارة، بشدة محاولات أذربيجان لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن الاتهامات بقصف أذربيجان كاذبة وتمهد لشن هجوم على أراضيها.





وكانت وزارة الدفاع الاذربيجانية أفادت، اليوم الثلاثاء، بأن محافظة داشكسان البعيدة عن ساحة العمليات العسكرية في إقليم قره باغ، تعرضت لقصف مدفعي أرمني.





وذكرت الوزارة في بيان لها، أن القصف انطلق من أراضي محافظة وأردنيس الأرمنية، مؤكدة أن الجيش الأذربيجاني سيتخذ "إجراءات جوابية مناسبة".





واستمرت الاشتباكات بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في قره باغ طوال الليلة الماضية، حسبما أكدت وزارتي الدفاع في البلدين.



