الدفاع الأرمينية: طائرات مسيرة آذارية تقصف حافلة ركاب مدنية

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ أذربيجان قصفًا جويًا على حافلة ركاب مدنية بمدينة فاردينس.





ووفقًا لـ"العربية"، أسفر هذا القصف بالطائرة المسيرة الآذارية، عن اشتعال النيران في حافلة الركاب.





وأشارت إلى أن القوات الآذارية فتحت النار على حامية في المدينة أيضا.





وكانت وزارة الخارجية الأرمينية، نفت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، اتهامات أذربيجان بقصف مواقع داخل أراضيها.





وأدانت الوزارة، بشدة محاولات أذربيجان لزعزعة الأمن والاستقرار، مؤكدة أن الاتهامات بقصف أذربيجان كاذبة وتمهد لشن هجوم على أراضيها.





واستمرت الاشتباكات بين القوات الاذارية والأرمنية في قره باغ طوال الليلة الماضية، حسبما أكدت وزارتي الدفاع في البلدين.



