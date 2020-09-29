رئيس مدينة إدفو يتفقد معدات النظافة للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات.. صور

قام العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو شمال أسوان بتفقد عرض اصطفاف الآليات والمعدات الخاصة بمنظومة النظافة العامة وذلك بساحة الإنتظار الخاصة بمنطقة المعبد .
وقد ضم عرض اصطفاف الآليات أكثر من ٥٥ معدة من المعدات الثقيلة واللوادر وسيارات جمع القمامة والمخلفات للوقوف على مستوى جاهزية المدينة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات والإطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع المنظومة خلال تلك الفترة القادمة .
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وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأنه تم الوقوف على حجم المطالب والاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم لمنظومة النظافة العامة .
وكانت الأجهزة المعنية بمركز إدفو شمال أسوان قد قامت بتنفيذ أعمال تطوير مزلقان السكك الحديد بالخوى بقرية الحجز بحرى ورفع كفاءته، لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة.
وتهدف الأعمال إلى تحسين الخدمة المرورية من وإلى المزلقان ضمن جهود الدولة لتطوير كافة المزلقانات على مستوى الجمهورية ، وجارى الانتهاء من الأعمال المدنية بالمزلقان مع الإلتزام بالضوابط والمواصفات المحددة والسير طبقا للجدول الزمنى المحدد للمشروع .
وكلف العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو علاء الدين حسين نائب رئيس الوحدة المحلية ورئيس الوحدة المحلية لقرية الحجز بحرى بالقيام بإزالة أى معوقات والإنتقال على الطبيعة بحضور ممثلى كافة الهيئات المعنية من الوحدة المحلية لقرية الحجز بحرى والشركة المنفذة وإستشارى المشروع والسكة الحديد والطرق والكبارى وشركة مياه الشرب وهندسة الكهرباء والتليفونات وذلك فى ضوء التنسيق بين كافة الهيئات لإزالة كافة معوقات التنفيذ.
وقد ضم عرض اصطفاف الآليات أكثر من ٥٥ معدة من المعدات الثقيلة واللوادر وسيارات جمع القمامة والمخلفات للوقوف على مستوى جاهزية المدينة بمختلف قطاعاتها للتعامل والتفاعل مع منظومة النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات والإطمئنان على جاهزيتها للتعامل مع المنظومة خلال تلك الفترة القادمة .
وأقرأ أيضًا :
لتحقيق إدارة أفضل للمياه.. رى أسوان تعقد ندوات تعريفية بنظام الرى الحديث.. شاهد
وقال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بأنه تم الوقوف على حجم المطالب والاحتياجات المطلوب توفيرها وتحديد أوجه الدعم اللازم لمنظومة النظافة العامة .
وكانت الأجهزة المعنية بمركز إدفو شمال أسوان قد قامت بتنفيذ أعمال تطوير مزلقان السكك الحديد بالخوى بقرية الحجز بحرى ورفع كفاءته، لزيادة معدلات السلامة والأمان ورفع كفاءة التشغيل على الشبكة.
وتهدف الأعمال إلى تحسين الخدمة المرورية من وإلى المزلقان ضمن جهود الدولة لتطوير كافة المزلقانات على مستوى الجمهورية ، وجارى الانتهاء من الأعمال المدنية بالمزلقان مع الإلتزام بالضوابط والمواصفات المحددة والسير طبقا للجدول الزمنى المحدد للمشروع .
وكلف العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو علاء الدين حسين نائب رئيس الوحدة المحلية ورئيس الوحدة المحلية لقرية الحجز بحرى بالقيام بإزالة أى معوقات والإنتقال على الطبيعة بحضور ممثلى كافة الهيئات المعنية من الوحدة المحلية لقرية الحجز بحرى والشركة المنفذة وإستشارى المشروع والسكة الحديد والطرق والكبارى وشركة مياه الشرب وهندسة الكهرباء والتليفونات وذلك فى ضوء التنسيق بين كافة الهيئات لإزالة كافة معوقات التنفيذ.