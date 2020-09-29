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تعليم

مصر في عيون شبابها.. ندوة بـ إعلام 6 أكتوبر بحضور كبار الإعلاميين

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:39 م
اعلان الندوة
اعلان الندوة
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قسم التعليم

تنظم كلية الإعلام جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة  والآداب  ،غدا الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2020، ندوة إعلامية تحت عنوان "مصر 2020... مصر في عيون شبابها"، والتي تعقد بمقر الجامعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية طبقا لتعليمات وزارة الصحة .

ويشارك في الندوة، لفيف من الإعلاميين وكبار الشخصيات والصحفيين وعلى رأسهم الصحفى الكبير مكرم محمد أحمد ، الإعلامي طارق نور الخبير الإعلامي ومالك وكالة إعلانات TN holding، الإعلامي حازم درع رئيس مجلس إدارة شركة Look  للدعاية والإعلانالإعلامي محمود سعد. الإعلامى حازم شفيق رئيس قنوات الحياة. والإعلامي الرياضي كابتن أحمد شوبير. 

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كما يشارك في الندوة الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج مصر تستطيع، المخرج السينمائي تامر العشرى، المخرج عز الدين سعيد رئيس قناة النيل للدراماالصحفى نادر حبيب مدير تحرير جريدة الأهرام ويكلي .الناقد والصحفي المعروف طارق الشناويالمنتج عماد فتوح المنتج الفني لقناة الحياة. الدكتور عمرو سكر مدرس بجامعة LGIS بالولايات المتحدة الأمريكية، ونخبة مميزة من كبار الإعلاميين والصحفيين وأساتذة الإعلام بالجامعات المصرية.

ويتم نقل الندوة بالبث المباشر عن طريق الزووم والقنوات الرسمية للجامعة على الفيسبوك واليوتيوب.

وتتيح الجامعة المشاركة لجميع طلاب وخريجى كلية الإعلام بجامعة MSA وجميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة  بالحضور عن بعد عن طريق Zoom Webinar.

ويمكن التسجيل من خلال الرابط التالي :

https://zoom.us/j/92412828554

 
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