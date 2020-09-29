AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس اقتصادية قناة السويس يجتمع مع المطورين لبحث أوضاع الاستثمار بالعين السخنة

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:34 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
اجتمع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع بعض مطوري المنطقة بالعين السخنة في إطار الاجتماعات الدورية التي تستهدفها المنطقة لبحث أوضاع الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة والتعرف على التحديات والمعوقات.

واستهدف اللقاء، تذليل العقبات من أجل دعمهم في تحسين أوضاعهم وزيادة استثماراتهم وتحسين مناخ الاستثمار بشكل عام في المنطقة .

وقال المهندس يحيى زكي خلال الاجتماع إن المنطقة الاقتصادية عملت خلال الفترة الماضية على ترتيب أولوياتها من خلال تجهيز البنية التحتية والتعديل التشريعي لبعض القوانين بحيث تكون المنطقة جاهزة وعلى أتم الاستعداد لحل كل المعوقات التي تواجه المستثمرين بشكل إيجابي وفعال، منوهًا إلى أنه ستتوالى الاجتماعات مع كل المطورين بالمنطقة بشكل دوري وسيتم العرض بنتائج هذه الاجتماعات على مجلس الوزراء بحيث يتم التعامل مع هذه الأوضاع والمطالب بشكل يرضي المطورين ويلبي طموحاتهم.


وأضاف رئيس اقتصادية قناة السويس إن طموحنا يتمثل في الوصول بالمنطقة ضمن مصاف المناطق العالمية لتحقيق منافسة قوية، وهو ما نستهدفه في الخطة الخمسية 2025 والتي تركز على قطاعات محددة سيكون كل قطاع منها لديه حوافز محددة تستطيع أن تجذب رؤوس الأموال للاستثمار لدينا.

اقرا ايضا: 
رئيس اقتصادية قناة السويس يجتمع مع المطورين لبحث أوضاع الاستثمار بالعين السخنة
رئيس اقتصادية قناة السويس يجتمع مع المطورين لبحث أوضاع الاستثمار بالعين السخنة
رئيس اقتصادية قناة السويس يجتمع مع المطورين لبحث أوضاع الاستثمار بالعين السخنة
رئيس اقتصادية قناة السويس يجتمع مع المطورين لبحث أوضاع الاستثمار بالعين السخنة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالتعاون مع القطاع الخاص.. إنشاء أول مشروع لتصنيع عربات السكة الحديد بشرق بورسعيد.. فيديو

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: لدينا 6 موانئ قادرة على جذب الاستثمارات.. فيديو

17 مليار دولار استثمارات.. اقتصادية قناة السويس: منطقة صناعية جديدة مع موانئ دبي العالمية

المنطقة الاقتصادية بقناة السويس تدرس إصدار حوافز جديدة

ترشيحاتنا

هتحصل مصيبة.. ميدو يتوقع أزمة كبرى بين الزمالك والجونة

أخبار الفن| إجبار ممثلة بريطانية على ممارسة الجنس.. نيولوك ابنة عمرو دياب.. السكاكين تحيط بـ مادلين طبر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29-9-2020

عقاب ينتظر تركيا.. نقل قاعدة إنجرليك لليونان خيار أمريكا بعد انتهاكات أردوغان

بدون معاش أو مصدر رزق.. مأساة الحاجة "توحه" تعيش في الشارع وليس لها مأوى

سندريلا.. مي حلمي تتألق في أحدث إطلالة على إنستجرام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأولى فى تاريخ البلاد.. قصة اختيار فيكتوار سيديموهو لرئاسة الوزراء فى توجو|صور

تمساح يفترس كلبًا ضالًا بعد التسلل لساحة مليئة بالأطفال.. شاهد

مواصفات واسعار أودي Audi A4 اليوم في مصر .. صور