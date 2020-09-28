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تعليم

رئيس جامعة القناة : المستشفى التخصصي أجرى الكشف الطبى على الطلاب للالتحاق بالجامعات

الإثنين 28/سبتمبر/2020 - 01:57 م
رئيس جامعة القناة
رئيس جامعة القناة
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انجي هيبة
أكد الدكتور أحمد زكى  رئيس جامعة قناة السويس ، أن المستشفى التخصصي تستقبل يوميا ٢٠٠ طالب وطالبة ، يؤدون الفحوصات والأشعة ماقبل دخول الجامعة اعتبارا من ١ سبتمبر.

جاء ذلك أثناء جولته التفقديه داخل المستشفى التخصصى صباح اليوم الاثنين، يرافقه الدكتور هانى الدمياطى مدير المستشفى التخصصي والدكتورة رضوى نور الدين مدير الشئون العلاجية بالمستشفى التخصصى.

هذا وقام الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة ، بتفقد قسم الأشعه ووحدة الأشعه المقطعية والسونار والأطمئنان على الطلاب الذين يؤدون الفحص الطبي، كما أعلن إعتماد المستشفى التخصصي للكشف الطبى الشامل للطلاب للالتحاق بالجامعات.

من جانبها أشارت الدكتورة رضوى نور الدين ، إلى أن الفحص الطبي للطلاب يتم يومين على فترتين صباحية ومسائيه من الأحد إلى الخميس.

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