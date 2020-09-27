بطول 2.5 كيلومتر.. انتهاء الأعمال الإنشائية للطريق التبادلي الجديد من فم ترعة السويس لكوبرى الدريسة

أعلن المهندس أحمد الشيمى مدير عام مديرية الطرق والنقل بمحافظة الاسماعيلية، أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع انشاء وفتح طريق محورى تبادلى جديد يربط من منطقة فم ترعة السويس.





يبدا الطريق من بر أيسر ترعة الاسماعيلية وصولا الى منطقة كوبرى الدريسة والربط مع طريق السويس الزراعى وبطول 5و2 كيلومترا وبعرض 12 مترا منها 8 متر رصف أسفلت .





ويخدم هذا الطريق قريتى الضبعية وعين غصين وأكثر من 150 تابع بتلك المنطقة ويستهدف فتح طريق جديد لتسهيل حركة مرور المركبات وتحقيق سيولة الحركة للمواطنين والأهالى وربط قرى مركز ومدينة الاسماعيلية بقرى وقطاع مركز ومدينة فايد.





ياتي هذا فى اطار تنفيذ توجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية واستكمالا لخطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الرئيسية والفرعية والداخلية بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.





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