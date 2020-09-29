زي النهاردة.. عقد امتحان القبول الشفوى بقسم اللغة الفرنسية بآداب القاهرة لبرنامجي الماجستير والدكتوراه

أعلنت كلية الآداب جامعة القاهرة، عن عقد امتحان القبول الشفوى ، لقسم اللغة الفرنسية وآدابها للعام الجامعى 2020-2021 لبرنامج الماجستير والدكتوراه وذلك خلال الأيام التالية :





بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية ، يعقد الامتحان يوم الثلاثاء الموافق 6 من اكتوبر فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالقسم .





وللشعبة اللغوية ، يعقد الامتحان يوم الأربعاء الموافق 7 من أكتوبر فى تمام الساعة العاشرة صباحا.





أما بالنسبة لطلاب دبلوم الترجمة ، يعقد الامتحان يوم السبت الموافق 3 من أكتوبر الساعة الحادية عشر صباحا .









كما نوعت الكلية عن عقد امتحان القبول الشفوى قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات ، لجميع الدبلومات يوم الأحد الموافق 4 من أكتوبر الساعة العاشرة صباحا .















بينما يعقد امتحان لطلاب برنامج الماجستير يوم الأحد الموافق 4 من أكتوبر الساعة الثانية عشر ظهرا .





وذلك لبرنامج الدكتوراة جميع الشعب ، يعقد الامتحان يوم الأحد الموافق 4 من أكتوبر الساعة الواحدة ظهرا .





وأعلنت كلية الآداب عن عقد امتحان القبول الشفوى قسم الدراسات اليونانية والتنمية لطلاب برنامج الماجستير للعام الجامعى 2020-2021 يوم الثلاثاء الموافق 29 من سبتمبر الساعة





كان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا، بحيث يكون 50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، وتكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.





وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.