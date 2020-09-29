للمصريين والوافدين..تعرف على أوراق الالتحاق بدرجة الماجستير بطب أسنان عين شمس

يتقدم الكثير من طلاب كلية طب الاسنان جامعة عين شمس للالتحاق بدبلومة الدراسات العليا للحصول علي درجتي الماجستير بكافة تخصصاتها للعام الجديد ، وينشر "صدي البلد " شروط القبول ببكالوريوس في طب و جراحة الفم و الأسنان كما يلي :





1 _ان يكون الطالب حاصل علي تقدير عام جيد على الأقل و جيد في مادة التخصص

2-أن يكون الطالب قد أمضي السنة الإجبارية للتدريب (الإمتياز)

3- يجوز قبول الطبيب الحاصل على البكالوريوس بتقدير مقبول في التقدير العام و جيد على الأقل في مادة التخصص في حالة حصوله على دبلوم في فرع لتخصص أن يكون قد إنتهي من سنة الإمتياز .





4 -موافقة جهة العمل على القيد بالدراسات العليا مع التفرغ اللازم للدراسة

5 - شهادة من النقابة بالنسبة للطبيب الحر مع صورة البطاقة الشخصية مقيد فيها جهة العمل طبيب حر





و فيما يلي بيان بالمستندات المطلوبة للتقدم لدرجة الماجستير والدبلوم الـ (أكاديمي / إكلينيكي) للمصريين كالاتي :

1-كشف بيان درجات الطالب خلال سنوات الدراسة

2-شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها

شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها 3-

شهادة البكالوريوس معادلة شهادة البكالوريوس إذا كان في جامعة خاصة سواء داخل أو خارج مصر 4- شهادة الامتياز

5-موقف الطالب من التجنيد (للذكور) وعدد ( 2 ) صورة شخصية

6-موافقة جهة العمل

وبالنسبة للوافدين يجب تقديم الاوراق التالية :









1-موافقة السفارة على تسجيل الطالب موضح بها الأتي :

الجهة التي تمول الدراسة

الدرجة العلمية المراد الدراسة بها

السنة الدراسية المراد القيد بها.

شهادة البكالوريوس معتمده وموثقه من السفارة.

معادلة شهادة البكالوريوس من المجلس الأعلى للجامعات.

كشف بيان درجات البكالوريوس بالسنوات الدراسية معتمد وموثق من السفارة.

شهادة قضاء سنة الامتياز أو التدريب معتمدة وموثقة من السفارة.

صوره شهادة الميلاد معتمدة وموثقة من السفارة.

شهادة صحية بخلو الطالب من مرض الايدز (من المعامل المركزية بوزارة الصحة أو أي جهة حكوميه) .

صورة جواز السفر بها مدة صلاحية لا تقل عن سنه كاملة.

عدد (4) صور شخصية حديثة.

ملئ نموذج البيانات الشخصية ( يطلب من قسم الدراسات العليا)

حصول الطالب على (450) درجة كحد أدنى في امتحان (TOEFL) ويجوز تقديم شهادة التويفل في خلال عام من تاريخ التقديم لدرجة الماجستيروالذي يعتبرشرط لتقديم الماجستير وليس للدبلوم ،حيث يتم تقديم طلبات الإلتحاق عبر الموقع الالكتروني Mohe-Casm.Edu.Eg





ونعرض الاوراق المطلوبة التي تقدم لادارة الدراسات العليا :

أصل شهادة البكالوريوس.

أصل بيان تفصيل الدرجات.

أصل شهادة الامتياز.

أصل شهادة الماجستير.

أصل شهادة الميلاد.

أصل شهادة التويفل بمجموع لا يقل عن (500) درجه أو شهادة أيلت بمجموع (7) درجات على أن يكون تاريخ إصدار الشهادة (صلاحيتها) لا يزيد عن عام واحد فقط قبل التسجيل .

أصل موافقة جهة العمل مع ذكر جمله التفرغ اللازم للدراسة أو*(أصل شهادة النقابة) لو طبيب حر.

موافقة القسم المراد التسجيل بها (مذكور بها عنوان الرسالة – الإشراف- الخطة البحثية – الرقم الكودي للرسالة

إستمارة الاقتباس العلمي المأخوذة من الجامعة بنسبة 20% أو أقل ( تطلب الإستمارة من الدراسات العليا)

سى دى للبروتوكول (WORD-PDF)

خمس نسخ بروتوكول موقع أمام كل مشرف ومكتوب به الرقم الكودي على رأس كل صفحه

صورة البطاقة الشخصية

عدد 2 صوره شخصيه

ملئ نماذج التقديم بالدراسات العليا(إستمارة البيانات – لجان الفحص)

تفعيل إيميل من وحده (IT) وهذا خاص بالمسجلين من داخل الكلية فقط

ملف ظرف بلاستيك بكبسولة