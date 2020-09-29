حكم تسهيل أمور السفر بواسطة السحر؟ .. دار الإفتاء تجيب

زوجي كان يريد الحصول على فيزا لأمريكا واستعان بمشعوذ كتب له طلاسم وحروف غريبة في جواز السفر وتقدم للفيزا وحصل عليها فعلا وأنا رفضت أن افعل مثله خوفا من الله عز وجل فتم رفض جوازي، مما جعلني اشك في الدين وضعف إيماني فماذا افعل؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





وأجاب "ممدوح"، قائلًا: إن السحر حرام ولا يوجد مسلم عاقل يعلم أن السحر حرام، ومن المعروف أن السحر يمكن أن يكون له اثر لكن بإذن الله سبحانه وتعالى، والساحر يقول ألفاظًا أو يكتب حروفًا وطلاسم لا ترضي الله عز وجل، لكن قد يحدث لهذه الأشياء آثار أو تأثير بشكل أو بأخر والشرع قال إن السحر يؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى لكن لا تفعلوه لأنه حرام.





وتابع: أنه يجب إلا يضعف إيمانك لأننا لم نقل أن السحر والشعوذة حرام لأنها لا تؤثر لكن هي ممنوعة لأنها حرام.





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حكم الذهاب إلى الساحر وإنفاق زوجته من ماله

قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الله حرم إتيان السحرة والدجالين وسؤالهم والانسياق وراءهم، مشيرًا إلى أن الرسول ﷺ حذر من سؤال الكهان والمنجمين والعرافين وقال عليه الصلاة والسلام: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما رواه مسلم في الصحيح».



وأضاف شلبي في فيديو بثته دار الإفتاء على قناتها الرسمية على يوتيوب، ردًا على سؤال: «زوجي يعمل بالدجل والسحر فهل أمواله حرام وهل يجوز الإنفاق منها على الأبناء؟» أن الله حرم إتيان السحرة وسؤالهم، فمن باب أولى تكون الحرمة على من امتهن هذه المهنة وعليه يكون المال المكتسب منها حرام.



وأوضح أن المال المكتسب من الحرام يتعين التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ومصارف البر, فلا يأكل الأولاد منه إن لم يكونوا محتاجين، وأما إذا احتاجوا فهم فيه مثل الفقراء الآخرين، فإذا استغنوا عنه تركوه.





وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ولما سئل عن الكهان قال: لا تأتوهم، وقال: ليسوا بشيء».



وقال: «ليس منا من تطير أو تطير له، وليس منا من تكهن أو تكهن له، وليس منا من سحر أو سحر له».





أجاب الشيخ عبد الله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض المنازعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال: "هل المسحور محاسب على ما يفعل؟".

وقال الشيخ عبد الله العجمي: "عليه أولًا أن يثبت أنه مسحور وليس مريضًا ولا يضلل الناس بأفعاله التي يرتكبها ضد الناس، ثم نقول عنه إنه مسحور".

وأضاف أن "من غلب على عقله فهو غير مكلف، فطالما غلب على عقله ساعة فعله فهو غير مكلف، ولكن بشرط أن يكون مغلوبا على عقله حقيقة وفعلًا".

حكم الاقتراض من أجل أعمال السحر ومدى تأثيرها على المسحور

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن أعمال السحر والدجل التي يريد بها الساحر التأثير على المسحور؛ لا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة اللجوء إليها، فضلا عن الاقتراض لها، وأنها لا تضر أو تنفع إلا بإذن الله، مشيرًا إلى قوله تعالى: «قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا»، وقوله «وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ».

وأضاف الشيخ عويضة عثمان، في فيديو بثته دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: "ما حكم الدِين في الأعمال التي ترش وتدفن أو بمعنى أصح السحر، وما هو تأثيره على المسحور؟"، أن العبد ينبغي عليه التوكل على الله والتحصن بقراءة القرآن يوميًا والمحافظة على الأوراد والأذكار الثابتة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، كأذكار الصباح والمساء وقراءة سورة البقرة في البيت، حتى يقي نفسه وأهله من السحر والعين والحسد.

وأوضح أمين لجنة الفتوى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «اجتنبوا السبع الموبقات» رواه البخاري، وعَدَّ منها السحر، مشيرًا إلى أن للسحر حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة، لكن لا يعني كونه مؤثرًا بذاته ولكن التأثير هو لله تعالى وحده؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ﴾.

وأكد أنه يجب الاعتقاد بأن كل شيء بقضاء الله تعالى، ولا يقع في ملكه تعالى إلا ما يريده، لافتًا إلى أنه يجب الإيمان بأن الله فعال لما يريد، والنفع والضرر من عنده، وتفويض الأمر لله، والرضا بما قضى به.

واختتم الشيخ عويضة عثمان حديثه بالنصيحة للسائل بتقوية الصلة بالله، وأن يكون دائمًا في ذكر الله وذلك بالصلاة وقراءة القرآن والاستغفار، مشيرًا إلى عدم اللجوء إلى الدجالين والمشعوذين فإن ذلك انحراف عن الطريق المستقيم "بحسب تعبيره".

علامات السحر والحسد .. الإفتاء توضح روشتة علاجية للأمراض غير العضوية

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الحسد والسحر ذكرهما الله تعالى في كتابه، كما قال: «ومَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ»، وقوله تعالى «وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ(5)» الفلق.

وأكد الدكتور محمود شلبي، في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال، أن المسلم يجب أن يعتقد أنه لم ولن يتمكن أي إنسان من إنسان آخر، بخير أو شر إلا بإذن الله؛ كما قال تعالى: « وَمَا هُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ».

وأضاف أن السحر والحسد يكونان بلاءً من الله، أو ابتلاءً، موضحًا أن الابتلاء يكون للعبد الطائع الذي يريد الله أن يختبر صبره وإيمانه، وأن البلاء يكون بسبب ذنوب العبد وتقصيره؛ ليكفر الله بالبلاء عنها، كما قال الله تعالى: «نَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (35)» الأنبياء.

وأوضح أمين الفتوى أن العلاج من السحر والحسد بكثرة ذكر الله والحفاظ على الأذكار الموظفة التي منها أذكار الصباح وأذكار المساء، والرقية الشرعية وقراءة القرآن الكريم، مشيرًا إلى اللجوء إلى الله والافتقار إليه، وقوله تعالى "واستعينوا بالصبر والصلاة".

أعراض السحر أو المس أو الحسد

صداع متنقل، وصفرة في الوجه، كثرة التعرق والتبول، ضعف الشهية، تنمل أو حرارة أو برودة في الأطراف.



