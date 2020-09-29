اليورو يرتفع 9 قروش.. تعرف على سعر العملات الأجنبية بختام التعاملات

ينشر موقع "صدى البلد"الاخبارى اسعار الدولار و العملات الاجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.
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وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
وبلغ سعر اليورو 18.30 جنيه للشراء و18.53جنيه للبيع بارتفاع 9 قروش .
سجل سعر الجنيه الإسترلينى 20.15 جنيه للشراء، و20.36 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.
وبلغ الفرنك السويسرى 16.97جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع بزيادة 11قرش.
وسجلت كورنا سويدية سعر 1.73جنيه للشراء، و1.75 جنيه للبيع.
أقرا ايضا ..جمعية رجال الأعمال: اتفاقيات التجارة الحرة فرصة ذهبية لزيادة الصادرات المصرية
وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء
وبلغ سعر اليورو 18.30 جنيه للشراء و18.53جنيه للبيع بارتفاع 9 قروش .
سجل سعر الجنيه الإسترلينى 20.15 جنيه للشراء، و20.36 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.
وبلغ الفرنك السويسرى 16.97جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع بزيادة 11قرش.
وسجلت كورنا سويدية سعر 1.73جنيه للشراء، و1.75 جنيه للبيع.
اسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء :
سجل 100 ين يابانى سعر 14.84 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.31 جنيه للبيع.
سجل 100 ين يابانى سعر 14.84 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع .
واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.31 جنيه للبيع.