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اقتصاد

اليورو يرتفع 9 قروش.. تعرف على سعر العملات الأجنبية بختام التعاملات

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 07:01 م
العملات الاجنبية
العملات الاجنبية
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قسم الاقتصاد
ينشر موقع "صدى البلد"الاخبارى اسعار الدولار و العملات الاجنبية مقابل الجنيه في ختام  تعاملات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري.
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وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع. 


اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء

وبلغ سعر اليورو 18.30 جنيه للشراء و18.53جنيه للبيع بارتفاع 9 قروش .

سجل سعر الجنيه الإسترلينى 20.15 جنيه للشراء، و20.36 جنيه للبيع بتراجع 6 قروش.

وبلغ الفرنك السويسرى 16.97جنيه للشراء، و17.18 جنيه للبيع بزيادة 11قرش.

وسجلت كورنا سويدية سعر 1.73جنيه للشراء، و1.75 جنيه للبيع.


اسعار العملات الآسيوية اليوم الثلاثاء :

سجل 100 ين يابانى سعر 14.84 جنيه للشراء و14.99 جنيه للبيع .

واستقر اليوان الصينى عند 2.29 جنيه للشراء و2.31 جنيه للبيع.
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