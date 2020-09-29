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فن

قائد العمل الإنساني.. شيريهان تنعى الشيخ صباح الأحمد

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 05:24 م
شيريهان
شيريهان
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محمد بدران
نعت الفنانة الكبيرة شيريهان، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما .

وكتبت شيريهان علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعية أمير الكويت: "‏‏‏‏‏‏‏‏‏رحمة الله تعالى في أمير لقب بقائد للعمل الإنساني وسميت دولته العظيمة مركزا للعمل الإنساني.. عظم الله دولة الكويت حكومة وشعبًا بوفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أسأل الله العظيم أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته وإنا لله وإنا إليه راجعون.  ‎#صباح_الاحمد_الصباح  ‎#الكويت .. ‎#شريهان"

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما. 

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا. 

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