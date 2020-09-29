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تعليم

آداب عين شمس تواصل أعمال التنسيق الداخلي ..غدا

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 06:35 م
تنسيق الجامعات 2020
تنسيق الجامعات 2020
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حسام الفقي
أعلنت  كلية الآداب جامعة عين شمس أعمال التنسيق الداخلي بكلية الآداب جامعة عين شمس عن تأجيل تسجيل رغبات الطلاب لأقسام الكلية، يوم الأحد والاثنين والثلاثاء القادم علي ان تبدء غدا  .

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وأوضح الدكتور  مصطفى مرتضى عميد الكلية، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب المقبولين بالكلية للعام الجامعي "2020 – 2021 "، والذين يبلغ عددهم 2453 طالبا وطالبة "انتظام" و 712 طالبا وطالبات "انتساب"، يتم ترتيبهم أبجديًا بواقع 500 طالب يوميًا، ويتم التعامل معهم من خلال 10 لجان تنسيقية لإدارة شئون الطلاب بالكلية  حرصًا من الكلية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تفرضها الجامعة، لتجنب انتشار فيروس" كوفيد 19 " بالإضافة إلى توفير كل سبل الراحة للطلاب الجدد وتجهيز أماكن لانتظار أولياء الأمور
 وإعداد فيلم لتوضيح خطوات التقديم بدءا من فتح الملف ومرورا بكل خطوات التنسيق.

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الجدير بالذكر أعلنت كلية آداب عين شمس، عن شروط التحويل ونقل القيد بكلية الآداب  للعام الدراسي 2020/2021.  
ينشر موقع صدى البلد الشروط الخاصة بكل قسم من اقسام كلية الاداب بجامعة عين شمس .

* قسم اللغة العربية وآدابها:-
1- يقبل القسم المكفوفين والحالات الخاصة في ضوء شروط التشعيب بالقسم .
2- يقبل القسم المؤهلات العليا بالمستوى الأول.
3- يقبل القسم نقل القيد والمفصولين في ضوء شروط الأقسام  ووفقًا للطاقة الاستيعابية لكل قسم.

* قسم اللغة العبرية وآدابها:-
1- يقبل القسم المكفوفين والحالات الخاصة في ضوء شروط التشعيب بالقسم .
2- لا يقبل القسم طلاب المؤهلات العليا.
3- لا يقبل القسم نقل القيد ويقبل المفصولين في ضوء شروط الأقسام  ووفقًا للطاقة الإستيعابية لكل قسم.
4- لايقبل القسم المحولون.

* قسم اللغات الشرقية وآدابها:-
1- يقبل القسم المكفوفين والحالات الخاصة في ضوء شروط التشعيب بالقسم .
2- لا يقبل المؤهلات العليا و لا يقبل المحولون من كليات أخرى او الراسبين من اقسام اخرى.
3- لا يقبل القسم نقل القيد ويقبل المفصولين  في ضوء شروط الأقسام  ووفقًا للطاقة الاستيعابية لكل قسم..
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