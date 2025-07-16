صحيفة قطرية: رغبة حمدي فتحي تحسم انتقاله إلى بيراميدز

بات الدولي المصري حمدي فتحي، لاعب وسط نادي الوكرة القطري، على أعتاب العودة إلى الدوري المصري عبر بوابة نادي بيراميدز.

وذلك بعد أن حصل بيراميدز على موافقة مبدئية من إدارة النادي القطري للاستغناء عن خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب صحيفة العرب القطرية فإن الوكرة تلقى عرضًا رسميًا من بيراميدز خلال الساعات القليلة الماضية، وأن إدارة النادي ستعقد جلسة مع اللاعب في غضون أيام قليلة، بعد موافقة الجهاز الفني، لحسم إجراءات الصفقة بشكل نهائي.

ويأتي ذلك استجابة لرغبة اللاعب الكبيرة في خوض تجربة جديدة، إلى جانب وجود اتفاق شبه نهائي بين جميع الأطراف، على أن يتم توقيع العقود الرسمية خلال اليومين المقبلين، تمهيدًا لانضمام اللاعب إلى فريقه الجديد استعدادًا لموسم 2024–2025.

وكان حمدي فتحي قد انضم إلى الوكرة في الموسم قبل الماضي قادمًا من الأهلي، وقدم أداءً لافتًا جعله أحد أبرز لاعبي خط الوسط في دوري نجوم قطر.

وساهم خلال الموسم الماضي في قيادة فريقه إلى نصف نهائي كأس الأمير، كما شارك بفاعلية في منافسات دوري أبطال آسيا 2.