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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هشام نصر يتفقد سير العمل بفرع أكتوبر.. وبدء تشييد ملاعب كرة القدم

هشام نصر
هشام نصر
منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

هشام نصر يتفقد سير العمل بفرع أكتوبر.. وبدء تشييد ملاعب كرة القدم

أجرى المهندس هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، زيارة مفاجئة اليوم إلى فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأعمال الإنشاء بالمقر الجديد، ضمن المرحلة الأولى لمشروع إنشاء الفرع.

وخلال الزيارة، التقى نائب رئيس الزمالك بالمهندسين والاستشاريين المشرفين على تنفيذ المشروع، واستمع منهم إلى شرح وافٍ حول الموقف التنفيذي الحالي، ومدى التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المحدد سابقًا.

وحرص هشام نصر على تفقد الملاعب الخارجية وملاعب كرة القدم، والتي بدأ العمل فيها بالفعل ضمن المرحلة الأولى من المشروع، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ هذه المنشآت الحيوية لما تمثله من أهمية رياضية كبيرة.

كما تفقد نائب رئيس الزمالك عددًا من الملاعب الخارجية لكرة السلة والطائرة قيد الإنشاء، حيث شدد على ضرورة الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، بما يواكب خطة النادي في تطوير البنية التحتية وتحقيق طفرة إنشائية تخدم كل الألعاب الجماعية والفردية.

وأكد هشام نصر خلال الزيارة أن مجلس إدارة الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، يتابع بشكل مستمر مراحل التنفيذ، ويحرص على تذليل أي معوقات لضمان تسليم المشروع بأعلى جودة وفي التوقيت المحدد، بما يتماشى مع رؤية النادي المستقبلية.

هشام نصر الزمالك ارض اكتوبر

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