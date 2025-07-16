لويس دياز يصدم ليفربول برغبته في الرحيل

أكد فابريزو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس، أن لويس دياز لاعب فريق ليفربول، منفتح على فكرة مغادرة “أنفيلد” هذا الصيف.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة “إكس”: “لويس دياز، منفتح على مغادرة ليفربول هذا الصيف، وسط اختمام برشلونة وبايرن ميونخ بضمه".

وأضاف: “رفض ليفربول عرضين من بايرن ميونخ، بالإضافة إلى عروض من برشلونة، ويعتزم كلا الناديين محاولة ضمه مجددًا”.

وختم: “يبقى القرار بيد ليفربول، سواء ببيع لاعبه الكولومبي هذا الصيف”.

وكان ليفربول رفض عرضًا رسميًا بقيمة 67.5 مليون يورو من بايرن ميونخ لضم لويس دياز.

وبحسب تقارير صحفية، فإن ليفربول يراقب رودريجو جوس مهاجم ريال مدريد، للتعاقد معه حال رحيل لويس دياز.