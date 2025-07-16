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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصاعد أزمة وسام أبو علي في الأهلي

وسام ابو علي
وسام ابو علي
ميرنا محمود

كشف الصحفي الرياضي إسلام صادق عن تصاعد أزمة وسام أبوعلي في الأهلي  عبر حسابه الرسمي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب اسلام صادق: تصاعد أزمة وسام أبوعلي في الأهلي بعد رفض إنتقاله للدوري الأمريكي.. اللاعب يؤكد إصابته بالضامة ويوسف يهدده بالغرامة المالية!.

وكشف عبد الحكيم أبو علم الناقد الرياضي بموقع "صدى البلد" عن توقيع إدارة النادي الأهلي ثلاث عقوبات مالية على المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، على خلفية الأزمة التي نشبت مؤخرا بخصوص ملف استمراره مع الفريق وضغوط اللاعب للخروج للاحتراف.


وقال أبو علم، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “ملعب أون” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عبر قناة “أون تايم سبورتس”، إن العقوبات جاءت بعد سلسلة من التصرفات التي اعتبرتها إدارة الأهلي مخالفة للوائح الداخلية للنادي.


 

وأوضح أبو علم أن اللاعب ارتكب ثلاث مخالفات متتالية، استوجبت فرض غرامة مالية ضخمة، موزعة على النحو التالي:
   •    أولًا: غرامة على خلفية منشور نشره اللاعب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ردًا على رفض النادي للعروض التي تلقاها للرحيل.
   •    ثانيًا: غرامة بسبب غيابه عن جلسة القياسات البدنية التي كان مقررًا لها أول أمس الإثنين.
   •    ثالثًا: غرامة أخرى نتيجة تخلفه عن إجراء فحص الرنين المغناطيسي الذي كان محددا له أمس الثلاثاء.

وأشار أبو علم إلى أن مجموع الغرامات الثلاثة وصل إلى 80 ألف دولار، مؤكدا أن إدارة الأهلي تتعامل بحزم في مثل هذه الأمور، وتطبق اللوائح على جميع اللاعبين دون تفرقة أو استثناء، مهما كان اسم اللاعب أو قيمته الفنية.

وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الجدل حول مستقبل وسام أبو علي مع القلعة الحمراء، خاصة في ظل استمرار تعثر مفاوضات استمرار اللاعب، وعدم حسم موقفه النهائي حتى الآن.
 

وسام ابو علي الاهلي رحيل وسام ابو علي

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