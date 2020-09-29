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رياضة

ريجيليون يظهر للمرة الأولى في تشكيل توتنهام ضد تشيلسي في كأس الرابطة الإنجليزية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 08:08 م
ريجيليون
ريجيليون
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إسماعيل محمود
كشف البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تشيلسي، في الدور الرابع لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية " كأس الكاراباوا".

وشهد التشكيل مشاركة الإسباني سيرجيو ريجيليون الوافد الجديد للفريق، للمرة الأولى مع فريقه الجديد توتنهام، بعد انضمامه له قادمًا من نادي ريال مدريد، فيما جلست معظم العناصر الأساسية على رأسها هاري كين على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل توتنهام  كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: توبي ألدرفيرلد - إيريك داير - تانجانجا

خط الوسط: سيرجي أورييه - جيدسون - ندومبلي - موسى سيسوكو - سيرجيو ريجيليون

خط الهجوم: بيريجوين - إيريك لاميلا

وتقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساءً على ملعب توتنهام الجديد بالعاصمة البريطانية لندن.


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