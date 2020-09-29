أحمد موسى لأعداء الوطن: اللي هيعدي حدودنا هيضرب

ووجه الإعلامي أحمد موسى، حديثه لأعداء الوطن، قائلا :"اللي هيعدي حدودنا هيضرب، ولو فكر في ده يبقي جراله حاجة".





وتابع أنه احتفلت القوات البحرية، بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز (209/1400) ألمانية الصنع، التي ستنضم قريبا إلى ترسانة القوات البحرية، جدير بالذكر، أن الغواصة تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية.



