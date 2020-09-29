أحمد موسى لأعداء الوطن: اللي هيعدي حدودنا هيضرب

عبر الإعلامي أحمد موسى، عن عميق فرحته بتدشين القوات البحرية المصرية للغواصة الرابعة اس 44 المانية الصنع.
وقال موسى، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن القوات المسلحة المصرية تشهد تطور كبير في جميع الفروع والتسلح باحدث الاسلحة العالمية.
ووجه الإعلامي أحمد موسى، حديثه لأعداء الوطن، قائلا :"اللي هيعدي حدودنا هيضرب، ولو فكر في ده يبقي جراله حاجة".
وتابع أنه احتفلت القوات البحرية، بتدشين الغواصة الرابعة S-44 من طراز (209/1400) ألمانية الصنع، التي ستنضم قريبا إلى ترسانة القوات البحرية، جدير بالذكر، أن الغواصة تم بناؤها بترسانة شركة "تيسين كروب" بمدينة كييل الألمانية.
وأكمل أنه يأتي ذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة، فى دعم القدرات القتالية والفنية لعناصرها وتطويرها، وفقا لأحدث النظم القتالية العالمية.
وتطرق الإعلامي أحمد موسى، إلى الغواصة المنضمة حديثا للقوات البحرية، قائلا : انه الغواصات تحمي الثروات الاقتصادية لمصر.