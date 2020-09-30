معلومات لا تعرفها عن داء الكلب.. وأعراض السعار.. وهذه الحيوانات تساهم في نقله للبشر.. وبهذه الطريقة يتم علاجه والوقاية منه

وعادة ما يصاب الناس بداء الكلب من لدغة حيوان مسعور ونادرًا ما يصاب الأشخاص بداء الكلب من التعرض غير العضوي والذي يمكن أن يشمل الخدوش أو السحجات أو الجروح المفتوحة التي تتعرض للعاب أو مواد أخرى يحتمل أن تكون معدية من حيوان مصاب بداء الكلب، وأنواع الاتصال الأخرى مثل ملاعبة حيوان مصاب بداء الكلب أو ملامسة دم أو بول أو براز حيوان مصاب بداء الكلب ، لا ترتبط بخطر الإصابة ولا تعتبر تعرضًا للقلق من داء الكلب.





تعد طرق النقل الأخرى بخلاف اللدغات والخدوش غير شائعة واستنشاق فيروس داء الكلب هو أحد الطرق المحتملة للتعرض بدون لدغات ، ولكن باستثناء عمال المختبرات ، لن يواجه معظم الناس رذاذًا من فيروس داء الكلب تم تسجيل انتقال داء الكلب من خلال زرع القرنية والأعضاء الصلبة ، ولكنها أيضًا نادرة جدًا





لم يكن هناك سوى اثنين من المتبرعين الصلبين المعروفين للأعضاء المصابين بداء الكلب في الولايات المتحدة منذ عام 2008 وقد أضافت العديد من منظمات شراء الأعضاء سؤال فحص حول التعرض لداء الكلب إلى إجراءاتها لتقييم مدى ملاءمة كل متبرع.





من الناحية النظرية يمكن أن يؤدي التعرض للعض وغير اللدغات من شخص مصاب إلى نقل داء الكلب ، ولكن لم يتم توثيق مثل هذه الحالات ولا يرتبط الاتصال العرضي ، مثل لمس شخص مصاب بداء الكلب أو ملامسة السوائل أو الأنسجة غير المعدية (البول والدم والبراز) بخطر الإصابة ولا يشكل الاتصال بشخص يتلقى التطعيم ضد داء الكلب تعرضًا لداء الكلب ، ولا يشكل خطرًا للإصابة بالعدوى ولكنه يؤثر على الأعصاب ، ولا يتطلب العلاج الوقائي بعد التعرض.





يصبح فيروس داء الكلب غير معدي عندما يجف وعندما يتعرض لأشعة الشمس وتؤثر الظروف البيئية المختلفة على المعدل الذي يصبح فيه الفيروس غير نشط ، ولكن بشكل عام ، إذا كانت المادة التي تحتوي على الفيروس جافة ، يمكن اعتبار الفيروس غير معدي.