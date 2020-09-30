معلومات لا تعرفها عن داء الكلب.. وأعراض السعار.. وهذه الحيوانات تساهم في نقله للبشر.. وبهذه الطريقة يتم علاجه والوقاية منه

- معلومات لا تعرفها عن داء الكلب
- أعراض سعار الكلب.. وحيوانات يمكن أن تنقله
- علاج داء الكلب
- طرق الوقاية من داء الكلب
داء الكلاب فيروس مميت ينتقل للبشر من لعاب الحيوانات المصابة بالعدوى، وعادة ما ينتقل فيروس داء الكلب من خلال العض ويهاجم الفيروس الجهاز العصبي المركزي ويتسبب بالتهاب حاد في الدماغ. يصيب الثدييات المنزلية والبرية، والإنسان.
وعادة ما يصاب الناس بداء الكلب من لدغة حيوان مسعور ونادرًا ما يصاب الأشخاص بداء الكلب من التعرض غير العضوي والذي يمكن أن يشمل الخدوش أو السحجات أو الجروح المفتوحة التي تتعرض للعاب أو مواد أخرى يحتمل أن تكون معدية من حيوان مصاب بداء الكلب، وأنواع الاتصال الأخرى مثل ملاعبة حيوان مصاب بداء الكلب أو ملامسة دم أو بول أو براز حيوان مصاب بداء الكلب ، لا ترتبط بخطر الإصابة ولا تعتبر تعرضًا للقلق من داء الكلب.
تعد طرق النقل الأخرى بخلاف اللدغات والخدوش غير شائعة واستنشاق فيروس داء الكلب هو أحد الطرق المحتملة للتعرض بدون لدغات ، ولكن باستثناء عمال المختبرات ، لن يواجه معظم الناس رذاذًا من فيروس داء الكلب تم تسجيل انتقال داء الكلب من خلال زرع القرنية والأعضاء الصلبة ، ولكنها أيضًا نادرة جدًا
لم يكن هناك سوى اثنين من المتبرعين الصلبين المعروفين للأعضاء المصابين بداء الكلب في الولايات المتحدة منذ عام 2008 وقد أضافت العديد من منظمات شراء الأعضاء سؤال فحص حول التعرض لداء الكلب إلى إجراءاتها لتقييم مدى ملاءمة كل متبرع.
من الناحية النظرية يمكن أن يؤدي التعرض للعض وغير اللدغات من شخص مصاب إلى نقل داء الكلب ، ولكن لم يتم توثيق مثل هذه الحالات ولا يرتبط الاتصال العرضي ، مثل لمس شخص مصاب بداء الكلب أو ملامسة السوائل أو الأنسجة غير المعدية (البول والدم والبراز) بخطر الإصابة ولا يشكل الاتصال بشخص يتلقى التطعيم ضد داء الكلب تعرضًا لداء الكلب ، ولا يشكل خطرًا للإصابة بالعدوى ولكنه يؤثر على الأعصاب ، ولا يتطلب العلاج الوقائي بعد التعرض.
يصبح فيروس داء الكلب غير معدي عندما يجف وعندما يتعرض لأشعة الشمس وتؤثر الظروف البيئية المختلفة على المعدل الذي يصبح فيه الفيروس غير نشط ، ولكن بشكل عام ، إذا كانت المادة التي تحتوي على الفيروس جافة ، يمكن اعتبار الفيروس غير معدي.
فيروس داء الكلب
ووفقا لموقع mayo clinic ، تشمل الحيوانات التي من المحتمل بشدة أن تنشر داء الكلب في الولايات المتحدة كلًّا من الخفافيش، والقيوط، والثعالب، والراكون، والظربان، بينما في الدول النامية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا تُعدُّ الكلاب الضالة هي أكثر الحيوانات نقلًا لداء الكلب إلى البشر.
أعراض سعار الكلب
وقد تتشابه بشدة الأعراض الأولية للسعار مع أعراض الإنفلونزا، وقد تستمر لأيام وقد تشمل الأعراض والمؤشرات المُتأخِّرة ما يلي:
- الحُمَّى
- الصُّداع
- الغَثَيان
- القَيْء
- الهُيَاج
- القلق
- الارتباك
- فَرْط النشاط
- صعوبة البَلْع
- فَرْط إفراز اللعاب
- الخَوْف عند محاولات شرب السوائل؛ نظرًا لصعوبة ابتلاع الماء
- الهلوسة
- الأَرَق
- الشَّلَل الجزئي
وتحدث عدوى داء الكلب نتيجة لفيروس داء الكلب وينتشر الفيروس من خلال لعاب الحيوانات المصابة وقد تنشر الحيوانات المصابة الفيروسَ عن طريق عضِّ حيوانٍ أو شخص آخَر.
في حالات نادرة، قد ينتشر داء الكلب عند دخول اللعاب المصاب إلى جرح مفتوح أو في الأغشية المخاطية، مثل الفم أو العينين قد يحدث هذا إذا قام حيوان موبوء بلعق جرح مفتوح في جلدك.
الحيوانات التي يمكن أن تنقل فيروس داء الكلب أي ثَديِيّ (حيوان يُرضِع صغاره) يمكن أن ينقل فيروس داء الكلب وتشمل الحيوانات التي يُرجَّح أن تنقل فيروس داء الكلب إلى الإنسان ما يلي:
الحيوانات الأليفة وحيوانات المزارع
القطط
الأبقار
الكلاب
ابن مقرض
الماعز
الخيول
الحيوانات البرّيّة
الخُفّاش
القندس
القَيوط
الثعلب
القِرد
الراكون
الظربان
المرموط
عندما يعضك حيوان مصاب بداء الكلب، فلا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كان الحيوان قد ينقل فيروس داء الكلب لك لهذا السبب، ينصح بالعلاج لمنع فيروس داء الكلب من إصابة جسمك إذا كان الطبيب يعتقد أن هناك فرصة لأن تكون قد تعرضت للفيروس.
علاج داء الكلب
ولا يوجد علاج فعَّال في حال التشخيص بعدوى داء الكلب، وعلى الرغم من نجاة عدد قليل ممن أصيب به، فإن داء الكلب يظل من الأمراض المميتة عادةً، ولهذا السبب إذا كنتَ تعتقد أنك تعرضَّت للإصابة به، يجب عليك الحصول على مجموعة متلاحقةٍ من اللقاحات لمنع ترسُّخ العدوى.
إن عضَّك حيوان ما معروف أنه مصاب بداء الكلب، فستتلقَّى مجموعة من الحقن لمنع انتقال العدوى الفيروسية إليك وإن لم يُعثَر على الحيوان، فرُبما من الأسلم افتراض أنَّ لديه داء الكلب لكن هذا يعتمد على عدة عوامل، مثل نوع الحيوان، والموقف الذي حدثت فيه العضة.
تتضمَّن مجموعة الحقن المُعالِجة لداء الكلب ما يلي:
حقنة سريعة المفعول (الجلوبيولين المناعي لداء الكلب) لمنع إصابتك بالعدوى الفيروسية ويُعطَى جزء من هذه الحقن بالقرب من موضع عضة الحيوان إن أمكن، وفي أقرب وقت ممكن بعد العضة.
سلسلة من لقاحات داء الكلب لمساعدة جسمك على التعرُّف على فيروس داء الكلب ومكافحته وتُحقَن لقاحات داء الكلب في الذراع وتتلقَّى أربع حقن على مدار 14 يومًا.
طرق الوقاية من داء الكلب
لا يوجد علاج لداء الكلب في الكلاب، غالبًا ما يتم قتل الكلاب المشتبه في إصابتها بالمرض؛ لذلك من الضروري أن تقوم بتطعيم كلبك وأن تحقق مع طبيبك البيطري بشأن اللقاح المناسب لكلبك من أجل حماية الكلاب من إصابته بالمرض، ويجب تحصين جميع الكلاب والقطط المنزلية بعد سن 3 أشهر.
فهم يحتاجون إلى جرعة معززة لمدة عام واحد من ذلك التاريخ ويتم تطعيمهم بشكل عام كل 3 سنوات، كما يجب تجنب اتصال كلبك بالحيوانات البرية واحتفظ به تحت المراقبة.
وإذا قام كلبك بعقر حيوان مصاب، لا تلمس كلبك لأن فيروس داء الكلب قد يظل حيًا على جلد حيوانك الأليف لمدة تصل إلى ساعتين، ارتدِ القفازات والملابس الواقية واصطحب كلبك إلى الطبيب.
وفي النهاية لا يوجد علاج لداء الكلب وهو مرض قاتل، ويموت الحيوان المصاب عادة في غضون خمسة أيام بعد ظهور الأعراض السريرية.